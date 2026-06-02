Raidho X1.6 Reference: Dänischer Kompaktlautsprecher mit Referenzanspruch

Raidho hat sich einiges vorgenommen: Man will mit der neuen X1.6 Reference zeigen, wie kompromisslos moderne High-End-Technik heute selbst in kompakten Lautsprechern umgesetzt werden kann. Die Zutaten für dieses audiophile Menü: manuelle Fertigung in Dänemark, eine aufwendig aufgebaute Frequenzweiche, Nordost-Valhalla-Innenverkabelung und „verblüffend erwachsenes Bassfundament“, so die Dänen.

Raidho X1.6 Reference: Handmade in Denmark

Gefertigt wird die Raidho X1.6 Reference vollständig in Dänemark. Besonders viel Aufwand steckt dabei in der komplett handgebauten Frequenzweiche, heißt es bei Raidho. Der Hersteller setzt hier auf hochwertige Mundorf-Komponenten sowie auf interne Valhalla-Verkabelung aus dem Hause Nordost.

Nun mit Passivradiator

Zentrales Entwicklungsmerkmal der neuen Version ist ein rückwärtig arbeitender Passivradiator. Er soll der kompakten Konstruktion deutlich mehr Tiefgang und physische Präsenz verleihen, als man von einem Lautsprecher dieser Größe erwarten würde. Raidho verfolgt dabei aber keinen „Spaßgedanken“, sondern verspricht eine souveräne und entspannte Tieftonwiedergabe mit mehr Fundament und natürlicherer Größenabbildung.

Eigengewächse

Auch die hauseigenen Raidho-Treiber sollen entscheidend zum Charakter der X1.6 Reference beitragen. Vorgeblich arbeiten sie extrem schnell, impulstreu und verzerrungsarm und sollen so die für Raidho typische Mischung aus Feinzeichnung, Dynamik und luftiger Transparenz ermöglichen. Den Tiefmittelton bestellt ein dynamischer 6,5-Zoll-Ceramix-Treiber, während für den luftigen Höhenbereich (bis 82 kHz, heißt es in den Specs) ein Magnetostat verantwortlich zeichnet.

Preis und Verfügbarkeit

Die 11,5 Kilogramm schweren Kompaktlautsprecher Raidho X1.6 Reference sind nach der High End Vienna verfügbar, und zwar in Schwarz oder Weiß (Pianolack). Der Preis: 10.000 Euro.

Wir hatten übrigens das Vorgängermodell Raidho X1.6 – seinerzeit noch ohne Passivmembran, dafür mit Bassreflexkanal auf der Rückseite – vor gut drei Jahren im Test, hier finden Sie unsere Einschätzung.