Raidho TD Signature: Diamonds Are the Speakers Best Friends

Die dänische Lautsprecher-Manufaktur Raidho spendiert ihren traditionsreichen Modellen TD1.2, TD2.2 und TD3.2 eine umfassende Überarbeitung und hebt das Trio in den „Signature“-Status. Dabei bedienen sich die Skandinavier bei den technologischen Erkenntnissen ihres extrem aufwendigen Flaggschiffs TD3.10.

Raidho TD Signature – Keine Lust auf Kompromisse

Das Ziel der Frischzellenkur für die ohnehin reichlich kompromisslos konstruierten Schallwandler ist laut Raidho eine nochmals gesteigerte tonale Geschlossenheit und mechanische Beruhigung, ohne dabei den bewährten Charakter der TD Serie zu verfälschen.

Vier Schichten bis zum künstlichen Diamanten

Das technologische Aushängeschild der neuen TD-Signature-Modelle bleibt die aufwendige Konstruktion der Tiefmittelton-Membranen. Die Dänen nutzen hier ein komplexes, vierschichtiges Material-Sandwich: Auf eine Basis aus „schnellem“ Aluminium folgt eine harte Keramik-Beschichtung, gefolgt von einer dämpfenden Tantal-Schicht. Das Finale bildet ein ultrasteifes Coating aus künstlichem Industriediamanten, das in Zusammenarbeit mit dem Dänischen Technologischen Institut in Aarhus aufgetragen wird. Diese Kombination soll Resonanzen weit außerhalb des hörbaren Bereichs verschieben und den Raidho-Treibern eine extreme Impulstreue verleihen.

Für das Signature-Upgrade der TD Serie wurden diese Tiefmitteltöner nun im Detail verfeinert und unter anderem mit einer weicheren Aufhängung ausgestattet. Diese Modifikation soll den Lautsprechern zu einer tieferen und gleichzeitig natürlicheren sowie kontrollierteren Basswiedergabe verhelfen.

Technologietransfer aus der Ultra-High-End-Klasse

Die weiteren Optimierungen der Signature-Modelle stammen direkt aus der Entwicklung des 130.000 Euro teuren Referenzmodells Raidho TD3.10. So spendiert Raidho den drei neuen Lautsprechern komplett überarbeitete Frequenzweichen mit optimierter Bauteilauswahl.

Auch an der Lautsprecher-Schnittstelle wurde Hand angelegt: Auf der Rückseite kommen ab sofort hochwertige Furutech-Anschlussterminals zum Einsatz, während an der Unterseite spezielle Entkopplungsfüße von IsoAcoustics montiert werden. Letztere sollen die Gehäuse effektiv vom Boden isolieren und so für ein stabileres, präziser fokussiertes Klangbild sorgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lautsprecher-Modelle der Raidho-TD-Signature-Serie sind ab Juli 2026 zu Preisen ab 24.000 Euro (TD1.2 Black), 45.000 Euro (TD2.2 Black) bzw. 69.000 Euro (TD3.2 Black) erhältlich, wobei für die Ausführungen in Walnuss-Wurzelholz oder Sonderfarben Aufpreise fällig werden.