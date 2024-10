Dänemark ist alles andere als ein Geheimtipp in Sachen Hifi: Viele wohlklingende Komponenten und Lautsprecher kommen aus diesem Land – und sind auch hierzulande beliebt. Nun gibt es eine ganz neue Marke namens Radiant Acoustics, die mit den Clarity 6.2 ihren ersten Wurf in Form von passiven Kompaktlautsprechern abliefert.

Radiant Acoustics – der Hintergrund …

Ganz frisch am Markt, profitiert Radiant Acoustics dennoch, wenn man so will, von über 80 Jahren Erfahrung. Die Köpfe hinter Radiant Acoustics sind nämlich durchaus bekannt und stammen allesamt aus Unternehmen von Peter Lyngdorf: Die Namen HiFi Klubben, PURIFI und Nordic Hi-Fi dürften den meisten fairaudio-Lesern wohl bekannt sein. Ziel des neuen Projektes sei es in erster Linie, Audiolösungen zu entwickeln, die sich durch erschwingliche Preise und dennoch highendige Qualität auszeichnen.

Die Ushindi-Treibertechnik der Radiant Acoustics Clarity 6.2

Der Kompaktlautsprecher Radiant Acoustics Clarity 6.2 ist tieftonseitig als Bassreflexsystem ausgelegt: Statt eines Bassreflexrohrs arbeiten seitlich allerdings zwei Passivradiatoren, die den ebenfalls aus der Ushindi-Produktlinie (das Suaheli-Wort für Sieg,) stammenden 6,5-Zoll-Tiefmitteltöner im Tiefbass unterstützen. Die Ushindi-Technologie steuert Purifi Audio bei – die Dänen stellen nicht nur die gutbeleumundeten „Eigentakt“-Verstärker, sondern eben auch Treiber her. Ziel des Ushindi-Konzepts sei es, sämtliche Quellen von Verzerrungen in einem Schallwandler zu eliminieren. Dadurch sollen nicht zuletzt Kleinmembran-Treiber mit verlängertem Hub die Leistung von Großmembran-Treibern mit kurzem Hub bisweilen deutlich übertreffen. Und die 15-mm-Aluminium-Schallwand der Radiant Acoustics Clarity 6.2 reduziere störende Vibrationen und Verzerrungen zusätzlich, so die Dänen.

Ein AMT fürs Oberstübchen

Den Hochtonbereich bestellt ein AMT-Hochtöner, der ab 2400 Hertz übernimmt. Dieser kommt mit einer ultradünnen, gefalteten Kapton-Membran. Auch der Hochfrequenz-Waveguide zahle maßgeblich auf die Qualität der Hochtonwiedergabe ein, er wurde eigens von Lars Risbo, Mitbegründer und CTO von PURIFI, entworfen. Der Waveguide der Radiant Acoustics Clarity 6.2 sorgt dafür, dass die Abstrahlverhalten von Hoch- und Tiefmitteltöner bei 2400 Hz optimal harmonieren. Mithilfe der speziellen Lamellen des Waveguides wird das Abstrahlverhalten zudem so erweitert, das auch außerhalb des „Sweet Spots“ stimmig Musik gehört werden könne.

Respektabel

Die jeweils 11 Kilogramm schweren und 36 Zentimeter hohen Lautsprecher haben einen eher mäßigen Wirkungsgrad von 85 dB/W/m – ausgewiesene „Pegelfreunde“ sollten auf eine gewisse Verstärkerpower achten – und mit 35 Hertz (- 3 dB) einen durchaus respektablen Tiefgang angesichts ihrer Baugröße. Weitere Modelle sollen folgen.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die neuen Radiant Acoustics Clarity 6.2 sind ab sofort erhältlich, und zwar in drei Varianten: Zur Wahl stehen ein vollständig schwarzer Look, ein weißes Gehäuse mit schwarzem Waveguide sowie eine Version mit seitlichem Holzfurnier und schwarzer Schallwand. Der Paarpreis der bei HiFi Klubben erhältlichen Lautsprecher beträgt 3.998 Euro.

Kontakt

Nordic Hi-Fi A/S

Dali Alle 1

DK-9610 Nørager

Dänemark

E-Mail: support@radiantacoustics.com

Web: https://www.nordichifi.com/