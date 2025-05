Mit der Clarity 4.2 bringt Radiant Acoustics – ein dänisches High-End-Projekt von Nordic Hi-Fi, PURIFI und HiFi Klubben – einen neuen Kompaktlautsprecher auf den Markt, der sich an audiophile Hörerinnen und Hörer richtet, die trotz begrenztem Platz nicht auf hohe Klangqualität verzichten möchten.

Radiant Acoustics Clarity 4.2: Familienzuwachs mit Technologietransfer

Die Neuvorstellung ist der junge Bruder des vielfach ausgezeichneten Clarity 6.2 und wurde mit dem Ziel entwickelt, ein hochwertiges High-End-Klangerlebnis in einem deutlich kompakteren Format zu realisieren, heißt es bei Radiant Acoustics.

Zwei Wege – vier Treiber

Das passive Zweiwegesystem nutzt zentrale Elemente des größeren Modells, darunter einen 4-Zoll-Purifi-Ushindi-Tieftöner sowie seitlich zwei passiv arbeitende Membranen zur Erweiterung des Tieftonbereichs. Laut Hersteller reicht der Frequenzgang des Clarity 4.2 bis 40 Hertz hinab (±3dB). Für eine erweiterte Basswiedergabe empfiehlt Radiant Acoustics den Einsatz eines Subwoofers oder den Wechsel zum größeren Modell Clarity 6.2.

Ergänzt wird das System durch einen Air-Motion-Transformer (AMT) für den Hochtonbereich, der bis hoch zu 22000 Hertz linear spiele. Die zuspielende Frequenzweiche der Clarity 4.2 basiere – so Radiant Acoustics – auf hochwertigen Bauteilen in audiophiler Qualität. Den Wirkungsgrad deklarieren die Dänen mit 81-82 dB @ 2,83 VRMS – wer besonders laut hören möchte, sollte im Zweifel auf leistungsstärkere Amps setzen.

Das Ziel vor Ohren

Laut Firmengründer Peter Lyngdorf bestand das Entwicklungsziel darin, die geringen Verzerrungen und hohe Präzision der Clarity 6.2 in ein deutlich kleineres Gehäuse zu übertragen – bei gleichzeitig optimierten Produktionskosten. Die Clarity 4.2 solle dadurch auch für eine breitere Käuferschaft zugänglich sein, ohne klangliche Kompromisse einzugehen.

Mechanik mit Metall

Das Gehäuse besteht aus 15 Millimeter starkem MDF, ist intern verstrebt und mit Basotect-Akustikschaum gedämpft. Die Frontplatte aus 12 Millimeter starkem Aluminium wird per CNC gefertigt und dient sowohl der Stabilität als auch der gezielten Kontrolle von Resonanzen.

Preis, Varianten, Bezugsquellen

Die Radiant Acoustics Clarity 4.2 sei „Made in Denmark“, so der Hersteller, und ist ausschließlich bei HiFi Klubben erhältlich – sowohl online als auch in den Fachgeschäften. Der Preis liegt bei 2.598 Euro pro Paar. Verfügbar ist das Modell in den Farben Schwarz, Weiß und Walnuss.

