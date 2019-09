Focal hat am 1. September 2019 eine besondere Aktion gestartet: Unter dem Motto „alt gegen neu“ nimmt der französische HiFi-Spezialist gebrauchte Kopfhörer in Zahlung. Diese Aktion läuft bis einschließlich 30. September 2019.

Kopfhörer-Fans, die schon länger überlegen, sich einen High-End-Hörer von Focal anzuschaffen, können jetzt von einer Rabattaktion für den Focal Clear profitieren. Die einzige Bedingung: Einem Focal-Fachhändler (zur Focal-Fachhändlersuche) muss ein On- oder Over-Ear-Kopfhörermodell eines beliebigen Herstellers vorgelegt werden. Nach erfolgreicher Funktionsprüfung vor Ort erhalten Kunden im Anschluss einen Rabatt von 500 Euro beim Kauf des neuen Focal Clear – dies entspricht einem Preisnachlass von 33 %.

Beim Focal Clear handelt es sich um einen offenen Kopfhörer, der, so die Pressemitteilung zur Rabattaktion, „durch die hervorragende Raumabbildung und Klangqualität selbst den besten HiFi-Lautsprechern in nichts nachsteht“. Der Focal Clear wird in Frankreich gefertigt und soll von den Technologien des Referenz-Kopfhörers Focal Utopia profitieren. Seine Treiber mit „M“-Profil aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung böten ein ideales Verhältnis aus Masse, Steifigkeit und Dämpfung. Der obere Frequenzgang sei erstaunlich linear und die Impulswiedergabe „absolut perfekt“, so Focal weiter. Deshalb sei der Clear in der Lage, feinste Details der Musik nachzuzeichnen und eine überraschende Dynamik zu bieten. Hier finden Sie weitere Infos zum Focal Clear.

Kontakt

Focal Naim Deutschland GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-7705-0

E-Mail: info@focal-naim.de

Web: https://www.focal.com/de