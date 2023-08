Nubert-Rabatt-Aktion: Mit „Festival12“ 12% auf Boxen sparen

Der Festival-Sommer befindet sich auf dem Höhepunkt und Nubert will ihn mit einem gehörigen Schub zusätzlich in die eigenen vier Wände bringen – vielleicht als „Trostpflaster“ für diejenigen, die es nicht zur Schlammschlacht in Wacken geschafft haben?

Wie dem auch sei, um dem Ansinnen Vorschub zu leisten, können Interessierte mit dem Rabattcode „Festival12“ bis zum 4. September dieses Jahres 12 % beim Kauf von Regal- und Standlautsprecher-Aktionsmodellen aus den Serien nuBoxx B und nuPro XS sparen. Genauer gesagt handelt es sich um die Modelle …

Nubert nuBoxx BF-10

Nubert B-30

Nubert B-40

Nubert B-50

Nubert B-60

Nubert B-70

Nubert nuPro XS-3000 RC

Nubert XS-4000 RC

Nubert XS-6000 RC

Nubert XS-8000 RC

… und zwar ausschließlich 1. Wahl. Andere Rabatte oder Aktionen lassen sich dann nicht mehr kombinieren.

Wer sich die Boxen live und in Farbe ansehen und -hören will, hat dazu vom 16. bis zum 19. August 2023 Gelegenheit, wenn der Nubert-Tourbus in Dinkelsbühl am eigenen Stand auf dem Gelände des Summer-Breeze-Festivals Halt macht.

Headbanger und mitgeschleppte Leidensgenossen können sich dort nicht nur ein Bild von den Nubert-Modellen machen, sondern auch frei nach dem Motto ,,Grab the guitar!” zur E-Gitarre greifen und ihre Lieblingsriffs abfeuern. Wer nicht selbst in die Saiten hauen will, kann Musik genießen, über Bands und Lautsprecher fachsimpeln oder einfach eine gute Zeit verbringen. Nubert lädt alle Festivalbesucher ein, vorbeizuschauen.

