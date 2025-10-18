Wer sich selbst – zum Beispiel zu Weihnachten – mit einer hochwertigen Audiolab-Kombi belohnen möchte, der kann jetzt mit einer bis Anfang Januar 2026 laufenden Aktion ordentlich Geld sparen. Die Aktion ist bereits gestartet und endet am 11. Januar 2026.

Amp + Source = Bundle

Die Aktion bezieht sich auf die 2023 vorgestellte Audiolab 7000 Serie (ausführliche Infos hier) und die Audiolab 9000 Serie (auch hierzu weitere Infos). Die 7000 Serie besteht aus einem Vollverstärker, einem CD-Transport sowie einem Netzwerk- bzw. Streamingspieler, bei der 9000 Serie gibt es zusätzlich noch eine dedizierte Vor- und Endstufe.

Um was geht’s genau?

Audiolab schnürt für Interessierte insgesamt vier Bundles, jeweils bestehend aus einem Integrierten sowie einem Quellgerät:

Vollverstärker 7000A + CD-Transport 7000CDT oder alternativ Vollverstärker 7000A + Netzwerkspieler 7000N: 1.623,50 Euro statt 1.948 Euro

Vollverstärker 9000A + CD-Transport 9000CDT: 2.898,50 Euro statt 3.498 Euro

Vollverstärker 9000A + Netzwerkspieler 9000N: 3.694,50 Euro statt 5.089 Euro

Wie geht’s?

Die Aktion wird gemeinsam mit teilnehmenden Fachhändlern umgesetzt. Wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie die spezielle Aktionsseite und suchen Sie sich einen Fachhändler in der Nähe. Nun einfach Kontakt aufnehmen – zum Beispiel per Telefon oder Mail – und dann kann der Kauf über die Bühne geben.

Übrigens: Vor einem knappen halben Jahr hatten wir die Vor-End-Kombi Audiolab 9000P und 9000Q im ausführlichen Test – schauen Sie doch mal rein!

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://audiolab-deutschland.de/