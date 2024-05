RA Acoustics: Lautsprecher aus Panzerholz

Die kleine Gemeinde Amerang, idyllisch in Bayern zwischen Wasserburg am Inn und dem Chiemsee gelegen, ist die Keimzelle eines noch jungen HiFi-Unternehmens: RA Acoustics ist der Name des Herstellers – und auf der diesjährigen Hifideluxe präsentierte er erstmals seine Lautsprecher.

RA Acoustics: Hintergrund und Konzept

Robert Auer heißt der Mann hinter der 2021 gegründeten Firma RA Acoustics. Er begann bereits im Alter von 15 Jahren mit der Konzeption und dem Bau von Lautsprechern. Offenbar mit Erfolg, denn – so die Eigenwerbung – es gelang ihm in der Folge, mehr als 100 Einheiten zu verkaufen.

Nun hat Auer sein Hobby zur Profession gemacht – mit hohem Anspruch: Die aufwendig konstruierten Gehäuse werden bei RA Acoustics in der hauseigenen Manufaktur aus sogenanntem Panzerholz gefertigt – einem unter Druck hergestellten Spezialwerkstoff aus natürlichem Holz und synthetischen Komponenten. Auf diese Weise sollen nicht nur formschöne, sondern auch sehr resonanzarme Gehäuse entstehen.

Lautsprecherserien von RA Acoustics

Das Portfolio von RA Acoustics besteht aktuell aus sieben Modellen in drei Produktlinien. In der Serie Magna finden sich zwei teilaktive Standlautsprecher mit integrierten Aktivsubwoofern, die Serie Parabola besteht aus drei passiven Standlautsprechern – und dann gibt es da noch die Gravis-Serie mit zwei aktiven Subwoofern: Hier haben Interessierte die Wahl zwischen einem Zwölf- und einem Achtzehnzöller, die Verstärkerleistung beträgt jeweils stolze 1000 Watt.

Verfügbarkeit und Preise

Alle genannten Lautsprecher sind ab sofort verfügbar. Die folgenden Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, pro Paar:

RA Acoustics Parabola S1: 20.000 Euro

RA Acoustics Parabola S2: 35.000 Euro

RA Acoustics Parabola S3: 40.000 Euro

RA Acoustics Parabola S4: 42.000 Euro

RA Acoustics Magna R2: 58.000 Euro

RA Acoustics Magna R3: 70.000 Euro

RA Acoustics Gravis SU12: 9.000 Euro (Stück)

RA Acoustics Gravis SU18: 11.000 Euro (Stück)

Kontakt

Auer GmbH

Am Kroit 25/27

83123 Amerang



Telefon: +49(0)8075 - 91333-210

E-Mail: info@ra-acoustics.com

Web: https://ra-acoustics.com/