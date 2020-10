Das ist wohl ein kleiner Paukenschlag in der HiFi-Szene: Der auf 48 Jahre Tradition zurückblickende, niedersächsische Lautsprecherhersteller Quadral ist ab sofort unter dem Dach der Marke Loxone angesiedelt. Loxone (www.loxone.com), eigentlich auf intelligente Gebäudeautomation spezialisiert, treibt damit konsequent seinen Expansions- bzw. Diversifikationskurs voran – denn das österreichische Unternehmen stellte bereits vor einigen Wochen den ersten eigenen Audioserver vor; die Integration eines Lautsprecherherstellers weist also bereits konkrete Schnittstellen auf.

Thomas Moser ist der Gründer von Loxone. Er sagt: „Loxone hat ein starkes Standing im Markt für intelligente Gebäudeautomation und quadral verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb von Hifi-Lautsprechern im High-End-Bereich und im Consumer-Markt. So bieten wir künftig ausgereifte, intelligente Gebäudeautomation mit dem besten Klang aus einer Hand an.“

Edmond Semmelhaack und Jürgen Brinkmann, die aktuellen Gesellschafter von Quadral, zeigen sich ebenfalls zufrieden: „Wir wissen unser Unternehmen sowie die Marke Quadral in guten Händen und freuen uns, dass unsere High-End-Technologie jetzt auch in andere innovative Einsatzgebiete Einzug halten wird.“ Man wolle, so Semmelhaack weiter, künftig auch gemeinsam neue innovative Produkte entwickeln.

Nach außen ändert sich wenig: Quadral wird ein selbständiges Unternehmen bleiben – weiterhin mit Stammsitz in Hannover. Die Produktion bleibt ebenfalls in der Landeshauptstadt. Na dann auch von Berlin aus: viel Erfolg!

