Wenn der Herbst das Wetter voll im Griff hat und es draußen kalt und windig ist ­– was liegt da näher als einen Lautsprecher namens Orkan zu launchen? Oder genauer: Zu relaunchen. Denn den Vorgänger der taufrischen Quadral Aurum Orkan 9 – die Orkan VIII – hatten wir bereits vor ziemlich exakt acht Jahren zu Gast.

Die Quadral Aurum Orkan 9 ist das letzte Glied der Anfang 2016 an den Start gebrachten neunten Auflage von Quadrals traditionsreicher Aurum-Serie. Knapp über einem Meter hoch und 22 Zentimeter schlank, sollen sich Wohnraumtauglichkeit und highendige akustische Qualitativen ein Stelldichein geben. Für Letztere soll – wie in der gesamtem Serie – nicht zuletzt der von Quadral eigens für die Aurum-9-Lautsprecher entwickelte und inhouse in Deutschland gefertigte „quSense“-Alu-Bändchentreiber Sorge tragen, der linear bis weit in den Superhochton hinauf zu spielen vermöge, wie der Hannoveraner Hersteller verspricht.

Den Tiefton besorgen jeweils zwei 180-Millimeter-Konusse, die traditionsgemäß mit Membranen aus einem Aluminium-Titan-Magnesium-Kompositum (ALTIMA) aufwarten und von einem Bassreflexsystem unterstützt werden. Das Drei-Wege-System der Orkan 9 wird komplettiert von einem 155-Mitteltöner, der ebenfalls mit einer ALTIMA-Membran ausgestattet ist. Der Wirkungsgrad der Quadral Aurum Orkan 9 wird mit 87 dB/W/m deklariert. Als verstärkerseitigen Spielpartner empfiehlt Quadral unter anderem den Aurum A10S.

Die ab Dezember 2018 erhältlichen Quadral Aurum Orkan 9 kommen in Hochglanz-Lackierung, wahlweise schwarz oder weiß ausgeführt. Die unverbindliche Preisempfehlung für ein Pärchen der stürmischen Jünglinge wird mit 4.000 Euro angegeben.

