Quadral Aurum Lautsprecher Alt-gegen-Neu-Aktion

Sie liebäugeln schon länger mit der Anschaffung eines Aktivlautsprechers aus der Quadral-Aurum-Serie? Vielleicht sogar, weil Sie unser Bericht zur Quadral Aurum Gamma neugierig gemacht hat? Dann können Sie jetzt an den sogenannten Change-Wochen des Hannoveraner Herstellers teilnehmen und alte HiFi-Komponenten in Zahlung geben. Das bietet sich durchaus an, handelt es sich doch bei der Aurum Alpha und der Aurum Gamma um aktive und streamingfähige Schallwandler, sodass vielleicht der eine oder andere Verstärker bzw. Zuspieler obsolet wird.

So funktioniert’s: Besuchen Sie die Change-Website von Quadral und nehmen Sie über die dortige Suche Kontakt zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe auf. Jeder Aurum-Fachhändler kann Ihnen sodann nach eigenem Ermessen ein Preisangebot für den Ankauf der Komponenten machen, die er in Zahlung nimmt. Der auf diese Weise erreichte Betrag wird beim Neukauf der Quadral Aurum Alpha (16.000 Euro, unrabattiert) oder der Quadral Aurum Gamma (12.000 Euro, unrabattiert) angerechnet.

Die Aktion läuft ab sofort und noch bis zum 31. Januar 2021.

