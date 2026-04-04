Ein sauberer Datenstrom, wo ein Bit sich zeitakkurat und präzise an das andere reiht: Der ist unverzichtbar, wenn Musik von digitalen Quellen highfidel erklingen soll. Genau das, und nicht mehr, will der neue Platina CDT von Quad leisten: kein DAC, kein Schnickschnack, sondern ein reiner CD-Transport, der sich voll und ganz aufs Auslesen von Silberlingen – und USB-Speichern – konzentriert.

Feine Auslese

Das Konzept folgt einem klaren Ansatz: Die CD wird als reine Original-Datenquelle verstanden, deren klangliche Qualität maßgeblich vom Auslesevorgang abhängt. Der Quad Platina CDT liefert das Digitalsignal daher naturbelassen an einen dedizierten D/A-Wandler oder einen entsprechend ausgestatteten Verstärker weiter.

Ruhig und konstant

Im Inneren des CD-Laufwerks arbeitet ein speziell entwickelter Transportmechanismus, der auf ruhigen Disc-Einzug, stabile Abtastung und effektive Fehlerkorrektur ausgelegt ist. Unterstützt wird dies durch einen temperaturstabilisierten Quarzoszillator (TCXO) in der Master-Clock, der laut Quad für eine möglichst konstante Taktbasis sorge, eben auch bei schwankenden Temperaturbedingungen.

Bestens versorgt

Ergänzend setzt Quad bei seinem CD-Transport auf jeweils separate Stromversorgungsarchitekturen für die einzelnen Baugruppen, um gegenseitige Störeinflüsse zu minimieren. Wer bereits mal mit externen Netzteilen an seinen digitalen Hifigeräten experimentiert hat, weiß, wie klangentscheidend eine wertige Versorgung sein kann.

Mehr als CD: USB-Wiedergabe

Das sieht man nicht bei jedem CD-Transport: Neben klassischen CDs kann der Quad Platina CDT auch Musikdateien von externen USB-Speichern wiedergeben. Unterstützt werden gängige Formate wie FLAC, WAV, MP3, AAC, WMA und APE sowie die Dateisysteme FAT16, FAT32 und exFAT. Damit eignet sich das CD-Laufwerk auch für Nutzer, die ihre Sammlung immateriell archiviert haben.

Und der Komfort?

Optisch orientiert sich der Quad Platina CDT an der Designsprache der Platina-Serie. Ein 4,3-Zoll-IPS-Display mit CD-Text-Anzeige und Aluminium-Bedienelemente für die Bedienung am Gerät sind an Bord – und eine Fernbedienung gibt’s ebenfalls noch dazu.

Preis und Verfügbarkeit

Der CD-Transport Quad Platina CDT ist ab April 2026 verfügbar – in Schwarz oder Silber. Der Preis: 1.699 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

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E-Mail: hifi@iad-gmbh.de

Web: https://www.quad-highend.de/