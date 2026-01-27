Darf’s ein bisschen weniger sein? Mit dem 3CDT bringt Quad ein reines CD-Laufwerk zurück ins Programm. Der neue Transport richtet sich an Hörer, die bei der CD-Wiedergabe auf maximale Signalreinheit und eine funktionale Trennung von CD-Laufwerk und D/A-Wandlung setzen.

Quad 3CDT – idealer Spielpartner

Entwickelt wurde der Quad 3CDT als idealer Spielpartner für den neuen Quad-3-Vollverstärker, der bereits einen hochwertigen D/A-Wandler integriert. Der Verzicht auf eine eigene Analogsektion erlaube es, den gesamten Aufbau des 3CDT auf eine möglichst präzise und störungsarme Datenauslesung zu fokussieren, so Quad.

Der Kern

Kern des Konzepts ist laut Quad die saubere Trennung analoger und digitaler Funktionsbereiche sowie eine konsequente Reduktion von Jitter und elektrischen Störungen. Das speziell entwickelte Servosystem arbeitet mit einer mechanisch stabilen Laufwerkskonstruktion zusammen und soll für einen gleichmäßigen, fehlerarmen Lesevorgang sorgen.

Die Laufwerkssteuerung basiere dabei auf einer Dual-Core-Architektur: Ein 32-Bit-RISC-Prozessor übernimmt die Hauptverarbeitung, unterstützt von einem separaten Mikrocontroller. Diese Aufgabenteilung ermögliche schnelle Zugriffszeiten, eine zuverlässige Fehlerkorrektur und einen stabilen Betrieb, auch bei weniger optimalen Datenträgern, so Quad.

Getrennt

Auch die Stromversorgung folgt diesem Prinzip der Entkopplung. Motorsteuerung, Lasereinheit und Decoderstufe werden getrennt voneinander versorgt, jeweils über eigene, rauscharme Spannungsregler. Zusätzlich erhielt die Taktsektion eine separate, ultrarauscharme Versorgung, so der Hersteller. Diese Aufteilung soll Rückwirkungen zwischen den Baugruppen minimieren und stabile Arbeitsbedingungen für die digitale Signalverarbeitung schaffen.

Als Taktreferenz setzt Quad auf einen temperaturkompensierten Ultra-Low-Jitter-Oszillator (TCXO). Die hohe Frequenzstabilität dieser Clock soll zeitliche Ungenauigkeiten bereits an der Quelle den Garaus machen und eine präzise Impulsabbildung sowie eine klar strukturierte räumliche Darstellung mit sich bringen.

Preis und Verfügbarkeit

Neben klassischen Audio-CDs verarbeitet der CD-Transport Quad 3CDT auch CD-R- und CD-RW-Medien sowie Daten-CDs mit FLAC-, WAV-, WMA-, MP3- und APE-Dateien. Der Quad 3CDT ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 749 Euro.

