Puritan Ground Master-Systeme für die Erdung von Hifi-Systemen

Bereits seit dem Sommer des vergangenen Jahres vertreibt CM-Audio die highendigen Zubehör-Produkte der britischen Herstellers Puritan Audio Laboratories. Aktuell rücken bei CM-Audio die Grounding-Systeme in den Fokus, die es in unterschiedlichen Ausprägungen gibt.

Absolute Referenz: die Masse

Die Masseableitungssysteme von Puritan richten sich vornehmlich an audiophile Nutzer, die Störungen durch Massepotenzialunterschiede und vagabundierende Ströme in ihrer Anlage reduzieren möchten. Denn, so heißt es bei Puritan: Die Erdungs- (beziehungsweise Masse-) Verbindung sei die absolute Referenz für alle wichtigen Systemspannungen. Daher sollte sie so geräuschfrei und stabil wie möglich sein. Der ultimative Weg, Störungen auf der Erdungsleitung zu beseitigen, sei die Nutzung einer sauberen, dedizierten Erdung. Was jedoch in der Praxis gar nicht so einfach ist.

Vier Master und ein Ziel …

Hier setzen die Puritan-Produkte an: Im Zentrum stehen sogenannte Ground Master-Einheiten, die als zentrale Ableitpunkte für Störanteile dienen – wahlweise mit Erdung über einen Außenspieß („Ground Master“) oder die Hausstromleitung („Ground Master City“ sowie die besonders aufwändig ausgeführte Variante „Ground Master City Ultra“).

Ergänzt wird das System durch den „Route Master“, eine Art Verteilerleiste, über die sich mehrere Geräte mit einer Ground Master-Box verbinden lassen. Von dort aus führen spezielle Masseverbindungskabel zu den einzelnen HiFi-Komponenten – etwa Verstärkern, DACs oder Streamern. Ziel des Systems sei es, durch gezielte Masseführung das Rausch- und Störpegelniveau der angeschlossenen Elektronik zu senken. Der Hersteller empfiehlt, möglichst viele Komponenten in die zentrale Masseführung einzubeziehen. Laut CM-Audio sei der klangliche Effekt in vielen Setups deutlich hörbar.

Wir hatten übrigens auch schon einmal einen Netzfilter von Puritan Audio im Test – lesen Sie hier unseren ausführlichen Bericht!

Preise und Verfügbarkeit

Die Grounding-Produkte von Puritan sind über CM-Audio erhältlich. Die Preise starten bei 229 Euro für den Puritan Ground Master und den Ground Master City, die City-Ultra-Version schlägt mit 2.100 Euro zu Buche. Der Puritan Route Master wiederum liegt bei etwa 499 Euro.

Übrigens: Auch für diese Produkte bietet CM-Audio nicht nur telefonische Fachberatung, sondern überdies Testpakete an, sodass Sie risikolos daheim ausprobieren können!

Kontakt

CM-Audio – Studio Neuss (Nähe Düsseldorf)

Kölner Straße 48

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/