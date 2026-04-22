Klein, frei, immer dabei: Pure Elan Move für Rundfunk und Bluetooth

Knackiger Sound für die Hosentasche: Ganz gleich, ob Sie unterwegs lieber Rundfunk (UKW und DAB+) hören oder vom eigenen Smartphone streamen möchten – der neue Pure Elan Move empfiehlt sich als kompakter und preisgünstiger Begleiter.

Pure Elan Move: Kleines Format, große Akkulaufzeit

Der Fokus liegt beim Elan Move klar auf Mobilität. Das kompakte Gehäuse passt problemlos in Taschen oder Rucksäcke, während ein herausnehmbarer Akku mit 1800 mAh für bis zu 16 Stunden Laufzeit sorgen soll. Damit ist das Gerät weniger als stationäres Küchenradio gedacht, sondern als Begleiter für unterwegs – sei es beim Picknick im Park, auf Reisen oder im Garten.

Klanglich bewegt sich der Pure Elan Move im Rahmen seiner Größe, versucht aber mehr als nur Hintergrundbeschallung zu liefern. Ein integrierter 2-Zoll-Breitbänder soll für eine ausgewogene Wiedergabe sorgen. Ergänzend steht ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung, wenn der Musikgenuss mal etwas privater werden soll.

Unkompliziert

In der Bedienung zeigt sich das Radio unkompliziert. Bis zu 40 DAB+- und 40 FM-Sender lassen sich speichern, sodass häufig gehörte Programme schnell abrufbar sind. Gleichzeitig ermöglicht Bluetooth den Zugriff auf Streamingdienste oder eigene Playlists – ohne zusätzliche Geräte oder komplexe Setups. Ein 1.4-Zoll-LCD-Display zeigt Sender, Einstellungen und weitere Informationen kontrastreich an, heißt es bei Pure Audio.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Das Bluetooth-fähige Radio Pure Elan Move ist ab sofort erhältlich, wahlweise in Schwarz oder Sandfarben. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 Euro.