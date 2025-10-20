Jetzt wird’s klassisch: Der britische Hersteller Pure – bekannt für hübsch designte Radios und Bluetooth-Speaker – bringt Verstärkung in seine Classic-Serie. Zwei neue All-in-one-Lösungen sind am Start sowie eine kleine Stereoanlage – und sogar die bleibt sehr bezahlbar. Vielleicht kein Zufall, dass die Neuzugänge gerade passend zur „Geschenksaison“ am Jahresende gelauncht werden.

Pure: Die Neuzugänge der Classic-Serie

Besagte kleine Anlage nennt sich Pure Classic Stereo Mini (siehe Bild oben) und kommt mit zwei separaten Lautsprechern, in denen jeweils ein 4-Zoll-Woofer steckt. 20 Watt Ausgangsleistung werden pro Kanal geboten, und natürlich gibt es eine drahtlose Verbindungsmöglichkeit via Bluetooth. Ergänzt wird sie durch digitale und analoge Eingänge – AUX, USB, ein CD-Laufwerk – sowie Tuner für DAB+ und UKW.

Für Nutzer, die vor allem Wert auf Radioempfang und CD-Wiedergabe legen, bietet der Pure Classic C-D4 ein kompakteres Monoformat. Auch er unterstützt DAB+, UKW und Bluetooth, verzichtet jedoch auf separate Lautsprecher.

Etwas mehr Ausgangsleistung – nämlich 2 × 15 Watt – bietet hingegen der Pure Classic H6, ein weiteres Stereogerät der Reihe mit eingebauten Lautsprechern, das sich trotz überschaubarer Größe auch in größeren Räumen behaupten soll, heißt es dazu von Pure.

Alle drei Geräte verfügen über Sleep-Timer, Weckfunktion und Fernbedienung. Zusätzlich ist beim Classic CD-4 und Classic CD-6 ein Küchentimer vorhanden. Die Pure Classic Stereo Mini bietet hingegen eine EQ-Option zur Klangabstimmung. Alle drei Geräte kommen inklusive Fernbedienung.

Varianten und Verfügbarkeit

Optisch bleiben die neuen Classic-Modelle dem klassischen Pure-Designansatz treu: Zwei Farbvarianten (Baumwollweiß und Dunkelbraun) stehen zur Auswahl, für die Micro-Anlage Classic Stereo Mini ist zudem ein schwarzes Modell zum kommenden Black Friday angekündigt. Die neuen Produkte sind bereits über den Hersteller verfügbar, Präsenz im Fachhandel soll in Kürze folgen.

Preise:

Pure Classic Stereo Mini: 299,99 Euro (Mikro-Stereoanlage)

Pure Classic C-D4: 169,99 Euro (Mono-Radio mit CD)

Pure Classic H6: 169,99 Euro (Stereo-Radio)

