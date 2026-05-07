News

Demnächst im Test:

AudioSolutions Figaro BL2 ASR Emitter 1 Exclusive HV Nubert nuVero nova 14 NAD C 3030 ASR Emitter 1 Exclusive HV Nubert nuVero nova 14 NAD C 3030 AudioSolutions Figaro BL2

Menü

Billboard

News
Pure Classic Active: Lautsprechersystem | News fairaudio

Pure Classic Active: Stereo-Lautsprechersystem für den schmalen Geldbeutel

von Jochen Reinecke

Pure hat ein Herz für alle diejenigen, die ein „richtiges“ Stereosystem wünschen, dafür aber keine Unsummen ausgeben möchten. Die Lösung hört auf den Namen Pure Classic Active, es handelt sich um ein Master-Slave-Konzept mit diversen Anschlussmöglichkeiten.

Pure Classic Active: Features und Schnittstellen

Das Lautsprecher-System besteht aus einer aktiven Haupteinheit und einer passiven Partnerbox und soll mit 2 x 40 Watt Leistung eine ausgewachsene Stereo-Wiedergabe abliefern. Damit richten sich die Lautsprecher sowohl an Musikliebhaber als auch an Nutzer, die eine unkomplizierte Lösung für verschiedene Audioquellen im Wohnraum suchen.

Das Pure Classic Activ Set ohne die mitgelieferten Frontbespannungen
Das Pure-Classic-Activ-Set – hier ohne die mitgelieferten Frontbespannungen

Für die Integration in bestehende Setups stehen mehrere Anschlussmöglichkeiten bereit: Über HDMI ARC oder den optischen Eingang lässt sich der Fernseher oder eine Digitalquelle einbinden, während Bluetooth 5.3 komfortables Streaming von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Zusätzlich macht der AUX-Eingang den Anschluss klassischer Quellen, wie etwa eines CD-Spielers, möglich. Ein Subwoofer-Ausgang bietet hingegen die Option, das System bei Bedarf um mehr Tiefton zu erweitern.

Das Pure Classic Activ Set mit Frontbespannungen
… und hier mit Bespannung. Eine Fernbedienung ist ebenfalls mit dabei

Auch Radio gehört, wie bei Pure üblich, zum Funktionsumfang: DAB+ und UKW sind integriert, bis zu 40 Senderspeicher sorgen für schnellen Zugriff auf bevorzugte Programme. Die Bedienung erfolgt über das OLED-Display und die Fernbedienung.

Verfügbarkeit und Preis

Der Pure Classic Active ist ab sofort erhältlich und wird in Schwarz sowie in Baumwollweiß/Eiche angeboten. Der Preis für diese Lautsprecherlösung beträgt schlanke 299,99 Euro.

Kontakt

Aqipa GmbH
Möslbichl 78
AT 6250 Kundl

Telefon: +43 (0) 5332 72300 0
E-Mail: info@aqipa.com
Web: https://www.aqipa.com/

Billboard

PREMIUM-HÄNDLER, die Pure führen

Keine Ergebnisse

Zur Fairaudio-Händlersuche