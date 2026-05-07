Pure Classic Active: Stereo-Lautsprechersystem für den schmalen Geldbeutel

Pure hat ein Herz für alle diejenigen, die ein „richtiges“ Stereosystem wünschen, dafür aber keine Unsummen ausgeben möchten. Die Lösung hört auf den Namen Pure Classic Active, es handelt sich um ein Master-Slave-Konzept mit diversen Anschlussmöglichkeiten.

Pure Classic Active: Features und Schnittstellen

Das Lautsprecher-System besteht aus einer aktiven Haupteinheit und einer passiven Partnerbox und soll mit 2 x 40 Watt Leistung eine ausgewachsene Stereo-Wiedergabe abliefern. Damit richten sich die Lautsprecher sowohl an Musikliebhaber als auch an Nutzer, die eine unkomplizierte Lösung für verschiedene Audioquellen im Wohnraum suchen.

Für die Integration in bestehende Setups stehen mehrere Anschlussmöglichkeiten bereit: Über HDMI ARC oder den optischen Eingang lässt sich der Fernseher oder eine Digitalquelle einbinden, während Bluetooth 5.3 komfortables Streaming von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Zusätzlich macht der AUX-Eingang den Anschluss klassischer Quellen, wie etwa eines CD-Spielers, möglich. Ein Subwoofer-Ausgang bietet hingegen die Option, das System bei Bedarf um mehr Tiefton zu erweitern.

Auch Radio gehört, wie bei Pure üblich, zum Funktionsumfang: DAB+ und UKW sind integriert, bis zu 40 Senderspeicher sorgen für schnellen Zugriff auf bevorzugte Programme. Die Bedienung erfolgt über das OLED-Display und die Fernbedienung.

Verfügbarkeit und Preis

Der Pure Classic Active ist ab sofort erhältlich und wird in Schwarz sowie in Baumwollweiß/Eiche angeboten. Der Preis für diese Lautsprecherlösung beträgt schlanke 299,99 Euro.