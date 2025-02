"Pulse-Netzwerkplayer" von Innuos: Multiroom-Preis-Aktion

Der portugiesische Streaming- und Digitalspezialist Innuos startet eine Rabattaktion mit dem Titel „Feel the pulse of your home“. Sie richtet sich an alle, die ein Multiroom-Setup aufbauen oder erweitern möchten.

Innuos Rabattaktion: So funktioniert`s

Wer bis zum 15. April 2025 eines der drei folgenden Geräte erwirbt, um über einen bestehenden oder neu zu kaufenden Innuos-Server hinaus ein Multiroom-Setup zu etablieren, der erhält einen Preisnachlass. Für den Pulsemini beträgt der Rabatt 15 Prozent, für den Pulse oder Pulsar sogar 20 Prozent.

Mit dieser Rabattaktion feiere man, so Innuos, das neue Steuerungssystem Sense 3.2, über das wir bereits kürzlich berichteten. So sagt Amelia Santos, CEO und Mitgründerin von Innuos: „Mit unserer Aktion bringen wir das Innuos-Erlebnis in jeden Raum. In Kombination mit unserer ‚Sense 3.2‘-Software, die jetzt Multiroom-Gruppierung ermöglicht, und den Sonderangeboten auf die ‚PULSE Series‘-Streamer, können unsere Kunden von unserem außergewöhnlichen Klang- und Benutzererlebnis profitieren – nicht nur im Haupt-Hörraum, sondern überall im Haus.“

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder hier auf der Innuos-Website.

