PSI Audio A25-M Dreiwege-Kompaktmonitor:

Der in der Schweiz beheimatete Hersteller PSI Audio kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine neue Version des Dreiwege-Flaggschiffsmonitors A25-M an.

Gegenüber der Urversion erhielt der neu aufgelegte PSI Audio A25-M einen Waveguide für den Hochtöner, wie er auch bereits im A23-M zum Einsatz kommt, und einen kraftvolleren Magnetantrieb für den Tieftöner. Die wichtigste Neuerung sei indes der komplett neu konzipierte Mitteltöner, der den Frequenzbereich von 580 bis 3100 Hertz verantwortet. Er arbeitet nach dem EXD-Prinzip (Extended Dome), das die etablierten Formen Kalotte und Konus gewissermaßen miteinander verheiratet. Im PSI-Audio-Mitteltöner kommt eine mit Karbon und Latex behandelte Papiermembran in Konusform zum Einsatz, die mit einer leichten Kalotte aus Polypropylen verbunden wird. Praktischerweise kann die Trägerplatte mit dem Hoch- und Mitteltöner gedreht werden. So ist es möglich, den A25-M stehend wie liegend zu betreiben und in beiden Varianten das vom Hersteller beabsichtigte Abstrahlverhalten zu erzielen.

Die aktiven Lautsprecher werden mit Class-G/H-Endstufen angetrieben, spezielle Technologien überwachen laufend das Phasenverhalten sowie die Impedanz.

Auch bei der Montage wird offenbar nichts dem Zufall überlassen: Jedes einzelne Modell wird komplett von Hand in der firmeneigenen Fertigung gebaut, sodann im schalltoten Raum gemessen und kalibriert. Wer einen PSI Audio A25-M erwirbt, bekommt eine individuelle Messkurve als Ausdruck beigelegt. Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre.

Preis PSI Audio A25-M: 5.545 Euro

Kontakt

Relec SA Rue de s E-Mail:

Petits-Champs 11a+b

1400 Yverdon-les-Bais

Schweiz

Telefon: +41-24 426 04 20

E-Mail: info@psiaudio.com

Web: https://www.psiaudio.swiss