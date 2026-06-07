Japanische Klangkultur in Bad Schwartau: Projekt Akustik lädt zum Luxman-Soundcheck

Bad Schwartau – da denken Zuckerschnütchen zuallererst an die bekannten Schwartauer Werke, wo seit über 100 Jahren feine, süße Brotaufstriche produziert werden. Aber wir sprechen hier und heute von süßen Klängen, denn Projekt Akustik holt die traditionsreiche japanische Edelmarke Luxman nach Bad Schwartau – und feiert die neue Partnerschaft mit einem exklusiven Soundcheck samt Vinyl, SACD und audiophilen Lieblingsaufnahmen.

Luxman in Bad Schwartau – Probehören erwünscht

Mit Projekt Akustik gewinnt Luxman einen neuen Referenzhändler im Norden Deutschlands, der seit über vier Jahrzehnten für hochwertige Beratung, akustisch optimierte Vorführräume und eine ausgeprägte Leidenschaft für Musikwiedergabe steht. In den liebevoll gestalteten Hörstudios des Hauses trifft die traditionsreiche japanische Klangphilosophie somit auf ein Umfeld, das bewusst auf entspanntes Hören und intensive Musikerlebnisse setzt.

Zum Auftakt der Zusammenarbeit lädt Projekt Akustik am 26. Juni 2026 zu einem besonderen Hör-Event nach Bad Schwartau ein. Gemeinsam mit Krey Baumgartl, Produktmanager der IAD GmbH, werden aktuelle Luxman-Komponenten sowie ausgewählte Highlights aus dem bestehenden Portfolio präsentiert.

Spannende Präsentationen – analog und digital

Dabei geht es natürlich vor allem um die musikalischen Qualitäten der Geräte. Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, verschiedene Luxman-Verstärker, CD-/SACD-Komponenten und moderne Streaming-Lösungen in sorgfältig abgestimmten Anlagen zu erleben.

Auch Analogfreunde kommen auf ihre Kosten: Mit dem Plattenspieler PD-151 MKII und der Referenz-Phonovorstufe E-07 will Luxman zeigen, warum hochwertige Vinyl-Wiedergabe bis heute zu den emotionalsten Formen des Musikhörens zählt.

Krey Baumgartl führt mit ausgewählten Aufnahmen, audiophilen Entdeckungen und persönlichen Geschichten durch den Nachmittag und Abend – immer mit ausreichend Raum für Gespräche, Fragen und individuelle Höreindrücke.

Bitte anmelden!

Da die Teilnehmerzahl dieser kostenlosen Veranstaltung bewusst begrenzt bleibt, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Plätze können vorab über die Webseite von Projekt Akustik reserviert werden.

Wann?

Freitag, 26. Juni 2026, 16:00 – 17:30 und 18:00 – 19:30 Uhr

Wo?

Projekt Akustik Schönberg GmbH

Tremskamp 51–51a | 23611 Bad Schwartau