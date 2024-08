Der österreichische Hersteller Pro-Ject stellt einen völlig neu entwickelten Plattenspieler vor. Er hört auf den etwas sperrigen Namen XA B, kommt im modernen Acryl-Look – und bietet audiophile Details.

Pro-Ject XA B: Symmetrischer Signalpfad inklusive

Acryl macht optisch was her – ist aber nicht so leicht zu verarbeiten, sagen die Phono-Spezialisten von Pro-Ject. Es erfordere detailliertes Wissen und langjähriges Know-how, um daraus die Basis für einen Schallplattenspieler herzustellen. Tatsächlich präsentiert sich der Pro-Ject XA B in edlem Gewand.

Wie der kürzlich angekündigte Debut Pro B ist auch der XA B mit dem Pick-it-Pro-MM-Tonabnehmer ausgestattet, der vormontiert und justiert ist. Dieser Abtaster soll sich durch seinen symmetrischen Signalpfad auszeichnen, der im Pro-Ject XA B konsequent zu Ende geführt wird, inklusive symmetrischem DIN-Ausgang.

Tempo, TPE, Tonarm

Per elektronischer Regelung kann zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute umgeschaltet werden. Plattenteller, Gegengewicht und die höhenverstellbaren Standfüße werden mit TPE (Thermoplastisches Elastomer) gedämpft.

Der 10-Zoll-Tonarm besteht aus Aluminium und ruht auf einem Vier-Punkt-Kardanlager, VTA und Azimut sind einstellbar, ein adaptiver Antiskating-Mechanismus sorgt auch in den „innersten Rillen“ für präzise Abtastung. Der in Europa handgefertigte Plattenspieler wird mit einem Puck für einen stabilen Anpressdruck der Schallplatte ausgeliefert.

Der Preis des ab sofort erhältlichen Pro-Ject XA B beträgt 1.299 Euro.

