Der österreichische Hersteller Pro-Ject kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung gleich drei neue Komponenten für Vinylfreunde an: einen Schallplattenspieler und zwei Phonovorstufen für MM und MC. Alle drei Geräte bieten eine symmetrische Verkabelung beziehunsgweise Signalverarbeitung an.

Pro-Ject X8: Plattenspieler mit symmetrischem Ausgang

Der neue Pro-Ject X8 soll laut Pro-Ject die Vorteile von Masse- sowie Subchassislaufwerk miteinander verbinden. Der Plattenspieler kommt mit einem 5,1 Kilogramm schweren, aus dem vollen Aluminium präzisionsgedrehten Plattenteller, der bedämpft und außerdem im Sinne des bestmöglichen Rundlaufs ausgewuchtet wird.

Beim Tellerlager setzt Pro-Ject auf eine Keramikkugelführung mit Keramiklaufläche samt magnetischer Entlastung. Verbaut ist der Tonarm Pro-Ject 9cc Evolution mit Karbonfaser-Einheit von Headshell und Armrohr. Für den Anschluss an eine Vorstufe gibt es eine fünfpolige Buchse für vollsymmetrische Verkabelung, ein passendes Kabel bietet Pro-Ject optional ebenfalls an. Erhältlich ist der neue Dreher in Weiß, Schwarz oder Walnuss-Furnier – auf Wunsch auch im Bundle mit einem Ortofon-MC-Tonabnehmer (zzgl. 230 Euro).

Pro-Ject Phono Box S3 B und Phono Box DS3 B: die passenden Phonovorverstärker

Die neue Phonovorstufe Pro-Ject Phono Box S3 B ist, ebenso wie die noch ambitioniertere Phono Box DS3 B, mit einem symmetrischen Eingang ausgestattet, kann aber auch unsymmetrisch (Cinch) beschickt werden. Die Phono Box S3 B kommt als Dual-Mono-Konstruktion und gestattet eine Anpassung von Eingangsimpedanz und -kapazität sowie Verstärkungsfaktor. An die Phono Box S3 B lassen sich zwei Plattenspieler oder Tonabnehmer gleichzeitig anschließen.

Die Pro-Ject Phono Box DS3 B bietet noch ein bisschen mehr: So lässt sich hier die Eingangsimpedanz sogar stufenlos mithilfe eines Potis anpassen, außerdem wurde die Schaltung vollständig diskret ohne Operationsverstärker realisiert. Sie kommt in einem Stahlchassis mit Alu-Verkleidung – und wer die Optik „pimpen“ möchte, der erhält gegen Aufpreis magnetisch haftende Seitenwangen mit Echtholzverkleidung.

Preise:

Pro-Ject X8: 1.999 Euro

Pro-Ject X8 mit Ortofon MC Quintet Blue: 2.229 Euro

Pro-Ject Phono Box S3 B: 399 Euro

Pro-Ject Phono Box DS3 B: 599 Euro

