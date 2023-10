Es gibt mal wieder ein neues, pfiffiges Gerät vom österreichischen Hersteller Pro-Ject: Die Tuner Box S3 DAB+ ist interessant für alle, die Wert auf Radioempfang legen – das betrifft nicht nur terrestrische Sender, sondern auch digitalen Rundfunk und Webradio.

Pro-Ject Tuner Box S3 DAB+: Terrestrisches und Internet-Radio

Die neue Tuner Box S3 DAB+ von Pro-Ject kann UKW/FM ebenso empfangen wie digitalen terrestrischen Rundfunk, also DAB und DAB+. Damit nicht genug: Sie ist auch voll Webradio-fähig, allerdings ausschließlich per WLAN, einen RJ45-Netzwerkanschluss bringt sie nicht mit.

Raffinierterweise kommt sie mit analogen und digitalen Ausgängen. Wer mag, greift also das Analogsignal über die Cinchbuchsen ab und beschickt damit Verstärker oder Aktivlautsprecher. Ebensogut ist es aber möglich, ein Digitalsignal via Toslink oder Koaxialanschluss zur Weiterverarbeitung in einem DAC zu nutzen. Obendrauf hat Pro-Ject dem 940 Gramm leichten Kistchen noch einen Kopfhörerausgang spendiert.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung, erhältlich ist die Pro-Ject Tuner Box S3 DAB+ in Schwarz und Weiß.

Preis Pro-Ject Tuner Box S3 DAB+: 449 Euro

