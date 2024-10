Der österreichische Vinylspezialist Pro-Ject hat seinen Einstiegsplattenspieler T1 überarbeitet, der nun auf den Namen T1 EVO hört und mit einigen technischen sowie Usability-Verbesserungen kommt – nicht zuletzt der mitgelieferte Tonabnehmer ist nun ein anderer als beim Ursprungsmodell. Überdies gibt’s neben dem Basismodell zwei weitere Playervarianten.

Pro-Ject T1 EVO: Was ist neu?

Natürlich ist auch der Pro-Ject T1 EVO ein Plattenspieler der „Brett-Philosophie“, was sich unter anderem am geringen Gewicht von 3,8 Kilogramm bemerkbar macht. Das Chassis ist CNC-gefräst und in drei Designs erhältlich: Schwarz-Hochglanz, Weiß-Matt oder Walnuss-Seidenmatt. Der Plattenteller besteht aus Sicherheitsglas – er wird über einen Riemen angetrieben.

Neu gegenüber dem Vorgänger ist, dass nun elektronisch zwischen 33 und 45 U/min umgeschaltet werden kann (und nicht durch Umlegen des Riemens), außerdem ist ein höherwertiger MM-Tonabnehmer (Ortofon OM10) mit elliptischem Nadelschliff vormontiert und -justiert. Ebenfalls neu entwickelt wurde der 8,6-Zoll-Tonarm, der aus einem einzigen Aluminiumstück besteht und mit reibungsarmen Lagern aufwartet.

Zubehör und technische Varianten

Im Lieferumfang enthalten sind hochwertige, quasisymmetrische Phonokabel mit geringer Kapazität, eine Staubschutzhaube sowie eine Filzmatte als Auflage. Es gibt den Pro-Ject T1 EVO in drei technischen Ausführungen: ohne und mit integriertem Phonovorverstärker sowie in einer Bluetooth-fähigen Version, die kabelloses Streaming vom Vinyl erlaubt. Pro-Ject betont außerdem den Plug-and-Play-Ansatz des Plattenspielers: Neben dem Tonabnehmer ist auch das Gegengewicht vormontiert, es sind keine weiteren Justagen vorzunehmen.

Verfügbarkeit und Preis

Der in Europa gefertigte Plattenspieler ist ab sofort erhältlich, die Preise sind wie folgt:

Pro-Ject T1 EVO: 399 Euro

Pro-Ject T1 EVO Phono (mit Phonopre): 449 Euro

Pro-Ject T1 EVO BT (Bluetooth): 499 Euro

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/