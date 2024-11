Der 1991 in Österreich gegründete Hersteller Pro-Ject stellt mit der Stereo Box E einen neuen Vollverstärker vor, der für kleines Geld und in kompaktem Format vollwertigen Klang bieten soll. Er ist, wenn man so will, der kleine Bruder des etwas ambitionierteren Pro-Ject MaiA.

Pro-Ject Stereo Box E: analoge und digitale Vielfalt

Die neue Stereo Box E ist inklusive des Bluetooth-Empfängers mit insgesamt sieben Eingängen ausgestattet: Die Analogsektion wartet mit einem Phono-MM-Eingang und zwei Hochpegeleingängen (1 x 3,5-mm-Stereoklinke, 1 x Cinch) auf, während die Digitalsektion mit zwei optischen und einem koaxialen S/PDIF-Eingang bestückt ist. Die Bluetooth-Zuspielung gelingt auch mit den Audio-Codecs aptX und aptX HD, zudem versteht sich der kleine Pro-Ject-Verstärker auf das A2DP-Profil. Darüber hinaus hat die Stereo Box E noch einen Kopfhörer- und ein Subwoofer-Ausgang mit an Bord.

Der Amp bringt 2 x 21 Watt an 8 Ohm bzw. 2 x 40 Watt an 4 Ohm an die soliden Lautsprecherklemmen auf der Rückseite. Die Lautstärkeregelung erfolgt dabei klassisch analog per Motorpotentiometer – was bedeutet, dass auch eine Fernbedienung zum Lieferumfang gehört. Ungewöhnlich für so ein kompaktes Gerät: Auch ein Subwoofer-Ausgang ist vorhanden sowie eine USB-C-Buchse, die zur Stromversorgung von Streamern eingesetzt werden kann.

Untergebracht ist der zwei Kilogramm leichte Verstärker in einem robusten Stahlgehäuse, das die empfindliche Verstärkerschaltung gegen unerwünschte Einstreuungen schützen soll – die Front ist allerdings aus gebürstetem Aluminium gefertigt, es gibt sie in zwei Varianten: in Schwarz und in Silber.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Stereo Box E ist ab sofort erhältlich – zum schlanken Preis von 299 Euro. Außerdem lockt der deutsche Vertrieb ATR – Audio Trade mit zwei interessanten Komplett-Sets rund um die Stereo Box E: Das Pro-Ject Stereo Set E CD (650 Euro) und das Pro-Ject Stereo Set E Phono (699 Euro).

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/