Pro-Ject Stereo Box DS3: Verstärker mit Phono & Bluetooth | News fairaudio

Der österreichische Hersteller Pro-Ject erweitert sein Portfolio kompakter Geräte – und zwar um einen Vollverstärker, der mit Bluetooth-Empfänger und Phonoeingang aufwartet. Das Gerät ist eine Weiterentwicklung der Stereo Box DS2.

Pro-Ject Stereo Box DS3: Reichlich Leistung und gute Konnektivität

Trotz der für Pro-Ject typischen kompakten Bauform glänzt der neue Pro-Ject Stereo Box DS3 mit Features und Leistung: Der Verstärker liefert 150 Watt pro Kanal an 4 Ohm bzw. 80 Watt an 8 Ohm. Er ist mit drei analogen Hochpegeleingängen ausgestattet – der zusätzliche Phonoeingang kann sogar zwischen MM und MC umgeschaltet werden!

Außerdem an Bord: ein Kopfhörerverstärker sowie der erwähnte 5.0-Bluetooth-Empfänger, der sich auf den „aptX-HD“-Codec versteht. Die Verstärkerelektronik residiert in einem Gehäuse aus gefrästem Vollaluminium. Pro-Ject setzt auf eine analoge Lautstärkeregelung via Motorpoti.

Wer mag, kann den ProJect Stereo Box DS3 auch als Vorstufe oder zum separaten Speisen eines Aufnahmegeräts einsetzen, neben den Lautsprecherklemmen gibt’s ausgangsseitig dazu je ein fixes und geregeltes Cinchdoppel.

Der Preis der in Silber und Schwarz erhältlichen Pro-Ject Stereo Box DS3 beträgt 899 Euro, im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung.

