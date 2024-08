Großes Herz für kleines HiFi – das ist das Motto der beiden neuen bzw. deutlich überarbeiteten Produkte von Pro-Ject. So gibt es sowohl den Kompaktlautsprecher Speaker Box 5 als auch den Endverstärker Amp Box in neuen Inkarnationen.

Pro-Ject Speaker Box 5 E: Upgrade nach 15 Jahren

Ja, die Speaker Box 5 gibt es inzwischen schon seit 15 Jahren. Die knuffige Kiste war, so heißt es in der Pro-Ject-Pressemitteilung, immer eines der Lieblingsprodukte von Heinz Lichtenegger, seines Zeichens Gründer von Pro-Ject. Für die flammneue Pro-Ject Speaker Box 5 E seien nun die Treiber überarbeitet worden, aber auch die Frequenzweiche komme mit höherwertigen Bauteilen. Und nicht zuletzt gibt es jetzt eine zusätzliche Finish-Variante.

Die neue Speaker Box 5 E kommt mit Seidenkalottenhochtöner sowie einem Tiefmitteltöner, der eine Glasfasermembran und einen leistungsstarken Magneten mitbringt. Das MDF-Gehäuse misst nun 265 x 160 x 198 mm (HxBxT) – und baut gegenüber dem Vorgängermodell etwas mehr in die Höhe und weniger in die Tiefe. Die neue Pro-Ject Speaker Box 5 E ist – wie bisher – in Schwarz, Weiß und Rot – und zusätzlich nun auch mit Walnuss-Optik erhältlich.

Pro-Ject Amp Box S3 CI: Effizienz auf kleinem Raum

Der kompakte, gerade mal zehn Zentimeter breite Pro-Ject Amp Box S3 CI liefert bis zu 20 Watt pro Kanal (an 8 Ohm) – und ist damit kein Kraftprotz, trumpfe laut Pro-Ject aber mit „sehr geringen Verzerrungen“ auf. Dank des spezifischen Schaltungslayouts soll der kleine Verstärker nicht zuletzt einen hohen Rauschabstand bieten. Sein Einsatzgebiet sind Custom-Installation-Lösungen. Pro-Ject führt hier die „sehr gute Wärmeableitung“ ins Feld, Trigger-Anschlüsse, Stereo-Loop-Ausgang und RS232-Kontrolle zählen ebenfalls zu den Features.

Eigentlich ist der Pro-Ject Amp Box S3 CI traditionell ein Endverstärker, doch in dieser Generation kommt er sogar mit einem Lautstärkesteller sowie je einem Bass- und Höhenregler. Beschickt wird der Amp über ein Cinchdoppel. Der Amp Box S3 CI ist in Silber und Schwarz erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Pro-Ject-Neuheiten sind ab sofort erhältlich. Die Pro-Ject Speaker Box 5 E für 349 Euro bzw. 399 Euro in der Walnuss-Variante – und der Pro-Ject Amp Box S3 CI für 349 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/