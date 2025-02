Bei Pro-Ject gibt es nicht nur ein Quasi-Vollsortiment an Komponenten und Lautsprechern, sondern immer wieder auch interessantes Zubehör. Gleich vier neue Produktideen für alle Vinyl-Aficionados hat der österreichische Hersteller nun parat.

Pro-Ject Pin it: Für sichere Kontakte

Bei den Pro-Ject Pin it handelt es sich um Kontaktclips für die feinen dünnen Kabel, mit denen Tonabnehmer angeschlossen werden. Sie sollen – so die Österreicher – dank Federkontakt-Technologie auf alle gebräuchlichen Tonabnehmer-Pins passen.

Das Leitermaterial – vergoldetes Beryllium-Kupfer – soll für sichere, widerstandsarme Verbindung bürgen, die Clips sind 8,1 Millimeter lang. Ein Set besteht aus acht Stück und kostet 9,90 Euro.

Pro-Ject Lead it C und Lead it Premium Silver: Headshell-Kabel für optimale Verbindungen

Wer es noch etwas avancierter mag oder eh die Headshell ganz neu verkabeln möchte, der hat die Wahl zwischen den Headshellkabeln Lead it C und Lead it Premium Silver. Das Lead it C basiert auf hochreiner OFC-Kupferleitung mit 7 x 0,1 mm Litzenkonstruktion, während das Lead it Premium Silver mit hochreinem Silberleiter (7 x 0,08 mm) kommt. Beide Kabel sind 50 Millimeter lang und farbcodiert. Ein Vierer-Set des Kupferkabels kostet 15 Euro, für das hochreine Silberkabel werden 29 Euro fällig.

Pro-Ject Cloth it: Streifenfreie Sauberkeit

Achtung, bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Reinigungstuch für Schallplatten, sondern für die Gehäuse von Hifi-Komponenten. Das 20 x 20 Zentimeter große Tuch besteht aus Mikrofaser und soll sich sowohl für das Reinigen von matten Oberflächen als auch das Polieren von Hochglanzoberflächen eignen. Der Preis: 12,90 Euro.

Pro-Ject Record Puck S/DS/RS: Für sicheren Sitz der Platte

Gleich sechs unterschiedliche Pucks in drei Gewichtsklassen zum optimalen Anpressen der Schallplatte an den Plattenteller kündigt Pro-Ject an. Der Record Puck S ist wahlweise in Schwarz, Alu lackiert (69 Euro) oder Silber, Alu poliert (79 Euro) erhältlich, sein Gewicht beträgt 315 Gramm. Der Record Puck DS wiederum kommt wahlweise in Edelstahl lackiert (119 Euro) oder Edelstahl poliert (129 Euro) und wiegt 915 Gramm. Und der Record Puck RS ist der Schwerste: Er besteht aus Messing lackiert (149 Euro) oder alternativ Messing verchromt (159 Euro) – bei einem Gewicht von 1.030 Gramm.

