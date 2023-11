Der Hersteller Pro-Ject bringt gleich drei neue Geräte für Vinylfans heraus: einen Röhrenvorverstärker und zwei MC-Step-Up-Übertrager. Der ambitioniertere davon ist mit Lundahl-Übertragern ausgestattet.

MC-Übertrager Pro-Ject MC Step Up Box S3 & MC Step Up Box DS3 B

Step-Up-Transformer sind bekanntermaßen rein passive Komponenten, die zwischen einem Plattenspieler mit MC-System und einem MM-Phonovorverstärker eingeschliffen werden. Es handelt sich um Transformatoren, die die geringen MC-Spannungen soweit linear – also ohne RIAA-Entzerrung – anheben, dass der Anschluss an einen MM-Phonovorverstärker möglich wird.

Die kleinere Pro-Ject MC Step Up Box S3 ist das Einsteigermodell, es hebt den Pegel auf das 16-fache an und ist in Dual-Mono ausgeführt. Die Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B kommt mit zwei hochwertigen Lundahl-Transformatoren (Typ LL 1678) und einem zusätzlichen symmetrischen Ein- wie Ausgang. Außerdem kann hier das Übersetzungsverhältnis zwischen 24 und 30 dB angepasst werden.

Röhren-Phonovorstufe Pro-Ject Tube Box DS3 B

Die Pro-Ject Tube Box DS3 B ist Nachfolgerin der erfolgreich eingeführten Tube Box DS2. Anders als ihre Vorgängerin kommt die Tube Box DS3 B jetzt auch mit einer symmetrischen Anschlussmöglichkeit. Sie kann mit MM- wie MC-Tonabnehmern betrieben werden und bietet eine stufenlose Anpassung der Eingangsimpedanz.

Preise:

Pro-Ject MC Step Up Box S3: 449 Euro

Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B: 899 Euro

Pro-Ject Tube Box DS3 B: 1.049 Euro

Kontakt

ATR - Audio Trade

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr



Telefon: +49(0)208-882 66 0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/