Leichtgewichtig, bezahlbar und trotzdem klangstark? – Mit der Head Box E bringt Pro-Ject einen Kopfhörerverstärker auf den Markt, der trotz kompakter Abmessungen auf hohe Leistung und Vielseitigkeit setzt und dank diskretem Verstärkerdesign, rauscharmer Komponenten sowie zweier parallel nutzbarer Kopfhörerausgänge sogar anspruchsvolle Kopfhörer-Fans glücklich machen will.

Leistung, Verstärkung, Ausgangsimpedanz

Moderne Quellgeräte wie Laptops oder Smartphones liefern meist zu wenig Leistung, um das volle Potenzial hochwertiger Kopfhörer auszuschöpfen. Genau hier setzt die Head Box E an: Mit bis zu 665 mW Ausgangsleistung bei 32 Ohm, einer Verstärkung von 11 dB und einer Ausgangsimpedanz von unter einem Ohm richtet sich das Gerät auch an leistungshungrige Modelle und Hörer mit hohem Lautstärkebedarf.

Schnittstellen

Erfreulich: Die Pro-Ject Head Box E besitzt sowohl einen 6,3-mm-Klinkenausgang für klassische HiFi-Kopfhörer als auch einen 3,5-mm-Ausgang für In-Ears und kompakte Modelle, und beide lassen sich auf Wunsch gleichzeitig nutzen – perfekt also für gemeinsames Hören oder den direkten Vergleich zwischen zwei Kopfhörern. Der integrierte Cinch-Bypass-Ausgang erlaubt es zudem, das Eingangssignal verlustfrei an weitere Geräte durchzuschleifen.

Diskret und kompakt

Pro-Ject setzt bei der Head Box E auf einen vollständig diskret aufgebauten Verstärker, verzichtet also bewusst auf kostengünstige integrierte Operationsverstärker. Das Ergebnis sei, so die Österreicher, ein besonders klarer, verzerrungsarmer Klang mit hohem Detailreichtum – und außerdem eine lange Lebensdauer durch einfache Wartbarkeit.

Mit einer Breite von nur 103 mm, einem Gewicht von 390 g und einem Gehäuse aus Vollmetall inklusive Aluminium-Frontblende zeige sich die Head Box E zudem robust, langlebig und wenig anfällig gegenüber Einstreuungen, so Pro-Ject weiter.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Kopfhörerverstärker Pro-Ject Head Box E ist ab sofort erhältlich – in Schwarz oder Silber. Der Preis beträgt 119 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/