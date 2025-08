Pro-Ject Audio Systems bringt mit dem E1.2 einen neuen manuellen Plattenspieler auf den Markt, der sich an Einsteiger richtet. Er legt den Fokus auf klangliche Qualität, solide Verarbeitung und puristisches Design.

Pro-Ject E1.2: Einstieg mit Tradition

Die österreichische HiFi-Marke knüpft mit dem E1.2 an ihre Ursprünge an: Bereits in den frühen 1990er Jahren setzte Pro-Ject mit dem Modell „Pro-Ject 1“ ein echtes analoges Ausrufezeichen in einer zunehmend digital dominierten Audiowelt. Nun folgt die Neuinterpretation dieses Ansatzes für das heutige Publikum, das Vinyl neu für sich entdeckt – unabhängig von Alter oder technischer Vorerfahrung.

Kompromisslos

Der Pro-Ject E1.2 wird vollständig in Europa gefertigt. Er verzichtet bewusst auf moderne Komfortfunktionen wie automatische Abschaltung oder Bluetooth, um klangliche Kompromisse zu vermeiden. Stattdessen setzt Pro-Ject auf bewährte Tugenden.

Ein 730 Gramm wiegender Aluminium-Plattenteller mit TPE-Dämpfung soll unerwünschte Resonanzen minimieren, während ein präziser Tonarm mit carbonverstärkter Headshell für stabiles Tracking sorgt. Der MM-Tonabnehmer „Pick it MM E“ ist bereits vormontiert – ein echtes Plug-and-Play-System also.

Verstärkt und vergoldet

Auch beim Aufbau zeigt sich der Anspruch: Eine massiv gefertigte Zarge ohne Hohlräume, ein glasfaserverstärkter Subteller und ein OFC-Kabel mit vergoldeten Cinchsteckern gehören zur Ausstattung. Die Umschaltung zwischen 33 und 45 Umdrehungen erfolgt bequem per Knopfdruck.

Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Der riemengetriebene Pro-Ject E1.2 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich – in den Ausführungen Schwarz-Hochglanz, Weiß-Seidenmatt und Holzdekor. Der Preis liegt bei 329 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/