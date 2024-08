Der Pro-Ject Debut Pro, den die Österreicher zum 30-jährigen Firmenjubiläum launchten, ist heute schon fast so etwas wie ein moderner Klassiker – kein Wunder, vereint der Plattenspieler doch audiophilen Anspruch mit äußerst günstigem Preis. Nun gibt es ein nicht unbedeutendes Update: In der Version Debut Pro B ist der Dreher mit symmetrischer Signalführung erhältlich.

Leichtgewichtig und dennoch gut ausgestattet: der Pro-Ject Debut Pro B

Der Pro-Ject Debut Pro B – „B“ steht für „Balanced“ – ist ein klassischer „Brett“-Spieler und somit eine Art Gegenentwurf zu den ehernen Masselaufwerken. Der sechs Kilogramm leichte Plattenspieler kommt unter anderem mit einem Chassis aus MDF, einem Lagerblock aus vernickeltem Aluminium, einem 300 Millimeter starken Plattenteller aus Alu-Druckguss, drei Geschwindigkeiten (33/45 und 78 U/Min) sowie einem elektronisch gesteuerten Riemenantrieb.

Neu beim Pro-Ject Debut Pro B sind der am 8,6-Zoll-Tonarm vorinstallierte Pick-it-PRO-Balanced-Tonabnehmer (MM) sowie der symmetrische, via Mini-XLR ausgeführte Ausgang zum Anschluss an einen entsprechenden Phonovorverstärker. Dem Plattenspieler liegt ab Werk allerdings ein unsymmetrisches Phonokabel bei, wer ihn vollsymmetrisch betreiben will, sollte gleich ein True-Balanced-Phonokabel mitordern.

Falls Sie sich gerade fragen, ob der symmetrische Betrieb technisch nicht doch eigentlich ausschließlich MC-Tonabnehmern vorbehalten ist: Das MM-System Pick it PRO Balanced sei durch seine vollsymmetrische Auslegung sogar das erste seiner Art weltweit, so Pro-Ject.

Lieferumfang und Preis

Erwähnenswert ist auch das Gesamtpaket: Im Lieferumfang enthalten sind nämlich eine Staubschutzhaube, ein spezieller Riemen für 78 U/Min, eine Wasserwaage, ein Inbusschlüssel sowie eine Schablone zur Einstellung der Auflagekraft.

Der neue Plattenspieler ist ab sofort in Schwarz erhältlich, später soll es auch eine weiße Variante geben. Der Preis inklusive vormontierten und justierten MM-Tonabnehmers: 899 Euro.

