Was passiert, wenn man einem High-End-CD-Player nicht nur ein vibrationsgedämpftes Toplader-Laufwerk und einen hochwertigen DAC, sondern auch eine symmetrische Röhrenausgangsstufe verpasst? Genau: Es entsteht ein CD-Player, der digitale Technik mit analoger Würze anreichert – wie etwa der neue Pro-Ject CD Box RS2 Tube.

Hochwertige Laufwerkstechnik

Mit dem CD Box RS2 Tube erweitert Pro-Ject seine RS2-Spitzenserie um ein echtes Player-Schmuckstück. Das aus Vollaluminium gefertigte Gehäuse unterstreicht den wertigen Anspruch, während das integrierte „DM-3381“-Laufwerk des österreichischen Spezialisten SUOS HiFi (Stream Unlimited Optical Storage) durch mechanische Ruhe, grundsätzliche Jitterarmut und langfristige Zuverlässigkeit punkten soll.

Das Laufwerk selbst sitzt in einem solide gedämpften, eigenen Gehäuse, das laut Pro-Ject auf hohe Stabilität hin optimiert worden sei. Überdies sei das Laufwerk speziell für die 1:1-Wiedergabe des Red-Book-Standards konzipiert worden: „Im Gegensatz zu DVD- oder Blu-ray-Disc-Playern sind reine CD-Player häufig besser für die Wiedergabe von Stereo-CDs geeignet“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Analogsignale auf symmetrischen Pfaden

Erstmals in der RS-Serie setzt Pro-Ject auf einen integrierten D/A-Wandler – und zwar den PCM1796 von Texas Instruments, der in volldifferenzieller Konfiguration arbeitet. Diese DAC-Stufe bildet die Vorhut für den symmetrischen Signalweg hin zur eigentlichen Hauptattraktion: der symmetrischen Röhrenausgangsstufe.

Röhren für den feinen Obertonschliff …

Zwei E88CC-Röhren übernehmen den letzten Schritt der analogen Signalveredelung. Der Röhrenpuffer soll für genau das sorgen, was manche an der digitalen CD-Wiedergabe vermissen: ein warmes, fließendes Klangbild mit natürlicher Obertonstruktur. Gerade Stimmen oder akustische Instrumente, so heißt es bei Pro-Ject, profitierten deutlich vom charakteristischen Timbre der Röhrenausgangsstufe – ohne dass dabei Präzision oder Dynamik auf der Strecke bliebe.

Mit Metallfernbedienung und Display

Bedient wird das Gerät entweder über die Tasten an der Front oder mit der beiliegenden Vollaluminium-Fernbedienung. Ein „großes, gut ablesbares Display“, so die Pressemitteilung, mit CD-Text-Unterstützung informiert über Titel und Interpreten.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue CD-Player Pro-Ject CD Box RS2 Tube ist in Silber oder Schwarz erhältlich. Der empfohlene Preis beträgt 1.990 Euro.

