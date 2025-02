Der österreichische Hersteller Pro-Ject hat seine Stereo-Endstufe Amp Box RS überarbeitet und stellt in einer aktuellen Pressemitteilung den Nachfolger Amp Box RS2 vor. Der mit 206 Millimetern Breite sehr kompakt konzipierte Verstärker kann auf Wunsch ein „Kraft-Upgrade“ erfahren – per höherwertiger Stromversorgung.

Pro-Ject Amp Box RS2: Röhren und Halbleiter in Symbiose

Während die Amp Box RS noch als Hybrid mit einem PWM-Schaltverstärker arbeitete, kommt die neue Pro-Ject Amp Box RS2 zwar wiederum mit einer Röhren-Differenzstufe (Doppeltriode 6DJ8), nun aber mit einem diskret aufgebauten Class-AB-Schaltungsdesign in der Leistungsstufe. Der Endverstärker ist dabei mit Schutzschaltungen gegen Überlast (Clipping) und eingangsseitig vagabundierender Gleichspannung abgesichert.

Auch in Mono

Ab Werk leistet die Pro-Ject Amp Box RS2 pro Kanal 130 Watt an 4 Ohm bzw. 80 Watt an 8 Ohm. Sie lässt sich überdies im Brückenbetrieb als Mono-Endverstärker mit satten 280 Watt an 8 Ohm fahren (alle Angaben bei 1 % THD). Beschickt wird der Amp wahlweise unsymmetrisch (Cinch) oder symmetrisch (XLR).

Pro-Ject Power Box RS2 Amp: Noch mehr Leistung

Wer mag, kann der Pro-Ject Amp Box RS2 als Upgrade ein externes Linearnetzteil namens Power Box RS2 Amp zur Seite stellen. Die 4,7 Kilogramm schwere Stromversorgung – die Stereoendstufe wiegt übrigens nur 2,7 Kilogramm – ersetzt dann das Standard-Schaltnetzteil. Netter Kniff: Benutzer können selbst auswählen, ob die Ausgangsspannung 35 oder 45 Volt beträgt. Ersteres macht das Setup energieeffizienter, letzteres bringt die maximale Ausgangsleistung auf die Straße – nämlich einen Zuwachs von bis zu 25 Prozent gegenüber dem Standardnetzteil.

Verfügbarkeit und Preise

Sowohl der Endverstärker als auch das externe Netzteil sind ab sofort in Silber oder Schwarz erhältlich. Die Pro-Ject Amp Box RS2 kostet 1.799 Euro und das Netzteil-Upgrade Power Box RS2 Amp 999 Euro.

