Pro-Ject kündigt zwei neue Plattenspieler an – einer davon richtet sich vor allem an alle diejenigen, die in ihrer Jugend die Peanuts-Comics mit Charlie Brown liebten.

Pro-Ject A1.2: Vollautomat mit Update

Der neue Pro-Ject A1.2 folgt auf das im Februar 2022 vorgestellte Modell A1 – und bringt einige Verbesserungen mit. Selbstverständlich handelt es sich nach wie vor um einen vollautomatischen Plattenspieler, siehe auch unsere Meldung zum A1.

Neu ist jedoch, dass der A1.2 jetzt über einen höherwertigen Alu-Druckgussteller sowie ein deutlich optimiertes Antriebssystem verfügt, so Pro-Ject. Außerdem ist jetzt das hauseigene MM-System Pro-Ject Pick it MM E vormontiert und -justiert. Im Gegenzug hat sich der Preis leicht erhöht: Der neue Pro-Ject A1.2 kostet nunmehr 499 Euro.

Pro-Ject Peanuts Turntable: Nur echt mit Charlie Brown

Zum 75-jährigen Jubiläum der Peanuts bringt Pro-Ject eine limitierte Sonderedition seines T1-BT-Plattenspielers. In Zusammenarbeit mit Peanuts Worldwide entstand ein Modell mit originalem Comicstrip-Design, das sich speziell an Fans und Sammler richtet.

Die Sonderedition basiert technisch auf dem T1 BT, einem in Europa gefertigten Einstiegsmodell mit integrierter Phonovorstufe und Bluetooth-Sender. Der Plattenspieler verfügt über einen resonanzarmen Subteller-Antrieb, einen schweren Plattenteller aus Glas, einen vormontierten Ortofon-OM-10-Tonabnehmer sowie einen präzisionsgefertigten Aluminium-Tonarm.

Die Ausstattung umfasst elektronische Geschwindigkeitsumschaltung (33/45 U/min), vibrationsdämpfende Füße und eine transparente Acrylhaube. Der Preis des munteren Drehers: 599 Euro.

