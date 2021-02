Polk Audio React Soundbar und Subwoofer

Der Hersteller Polk Audio mit Sitz in Baltimore, unter dem Dach von Sound United in Deutschland vertreten, kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine neue Soundbar namens Polk React an.

Polk Audio React: Soundbar-Technik

Die Soundbar kann virtuellen Surroundsound (Dolby Digital sowie DTS) liefern und lässt sich wahlweise solo einsetzen – oder auch im Verbund mit den Wireless-Lautsprechern Polk SR2 sowie dem React-Wireless-Subwoofer.

Man habe überdies intensiv mit Amazon zusammengearbeitet, heißt es in der Mitteilung, um eine möglichst nahtlose Integration des Sprachassistenten Alexa zu erreichen. So kann man unter anderem die Kontakte in der Alexa-App synchronisieren und über die Soundbar Anrufe mit Freunden oder Familienmitgliedern initiieren. Außerdem lassen sich Alexa-kompatible Lautsprecher koppeln und ein Multiroom-System aufziehen. Natürlich ist auch die Musiksteuerung (Start/Stopp, Lautstärke, Klangregelung) per Sprachbefehl möglich – ebenso wie die Steuerung von Alexa-kompatiblen Smart-Home-Komponenten.

Die Polk-Audio-React-Soundbar kommt weiterhin mit einer VoiceAdjust-Technologie, mit deren Hilfe die Sprachverständlichkeit verbessert werden könne, ohne dass die Gesamtlautstärke erhöht werden muss. Der verbaute DSP hat aber auch spezielle Modi für Musik- und Filmwiedergabe sowie einen Nachtmodus mit reduzierten Bässen zu bieten. Ein Bluetooth-Empfänger ist ebenfalls mit an Bord.

Optional: Der Polk-Audio-React-Subwoofer

Als Ergänzung empfiehlt Polk Audio den React-Subwoofer als kabellosen Mitspieler. Er kommt mit einem 7-Zoll-Langhub-Tieftöner, einem turbulenzoptimierten Bassreflexkanal – und der DSP in der React-Soundbar reagiert automatisch auf die Einbindung des Subwoofers und passt die Einstellungen entsprechend an.

Preise:

Polk-React-Soundbar: 299 Euro

Polk-React-Subwoofer: 199 Euro

Polk-SR2-Surround-Lautsprecher: 179 Euro

Kontakt

Polk Audio - A Division of Sound United Germany

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: 02157 – 1208-0

Web: https://de.polkaudio.com