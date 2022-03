Es gibt neues vom Hersteller Polk Audio, nämlich eine überdurchschnittlich kompakte Soundbar, die trotz geringer Abmessungen eine Vielzahl von Features bietet. Außerdem rühmt Polk Audio den raumfüllenden Sound, den die lediglich 37 Zentimeter breite MagniFi Mini AX biete.

Polk Audio MagniFi Mini AX: Features und Technik

Der MagniFi Mini AX von Polk Audio besteht aus einer Soundbar und einem im Lieferumfang enthaltenen kabellosen Subwoofer. Das Set ist sowohl Dolby-Atmos- als auch DTS:X-zertifiziert. Außerdem kann per WLAN – hier bietet Polk Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect an – und Bluetooth gestreamt werden.

In dem schmalen Gehäuse sollen fünf Treiber für raumfüllenden Klang und eine, so Polk Audio, dreidimensionale Klangbühne sorgen – inklusive virtueller Höhenkanäle. Für gute Sprachverständlichkeit gibt es einen VoiceAdjust-Modus, der über den dedizierten Centerkanal Stimmen pointiert hervorhebt. Ein BassAdjust-System wiederum gestattet die optimale Anpassung des bis zu sieben Meter entfernt positionierbaren Subwoofers an den Hörgeschmack bzw. Hörraum. Für noch bessere Surround-Sound-Erlebnisse lässt sich das Set mit den kabellosen Lautsprechern Polk SR2 (179 Euro) kombinieren.

Für die Verbindung mit dem TV-Gerät oder anderen Quellgeräten gibt es einen HDMI-eARC-Anschluss, einen optischen S/PDIF-Eingang sowie einen Aux-Hochpegeleingang. Eine Fernbedienung liegt bei, die Polk-Soundbar soll sich aber auch mit den meisten TV-Fernbedienungen verstehen.

Erhältlich ist das neue Soundbar-System MagniFi Mini AX von Polk ab Ende März 2022 zum Preis von 479 Euro.

