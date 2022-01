PMC Lautsprecher jetzt bei Besser Distribution

Der britische Hersteller PMC wurde 1990 von dem BBC-Entwickler Peter Thomas und seinem Kompagnon Adrian Loader gegründet. Die Produkte kommen nicht nur im Studio zum Einsatz, sie sind auch für HiFi und Heimkino attraktiv. Seit Jahresbeginn ist Besser Distribution GmbH – ja, richtig: Udo Besser von AVM – neuer Vertriebspartner für Deutschland.

PMC Lautsprecher: Das Unternehmen

Von Coldplay über Peter Gabriel und Kraftwerk bis hin zu Stevie Wonder: Eine Vielzahl von Künstlern vertraut im Studio auf die Produkte von PMC. Udo Besser, links oben im Bild, seines Zeichens Gründer und Mastermind bei AVM in Malsch, ist erklärter Fan von PMC. Er sagt: „Seit vielen Jahren Jahren ist mir auf Messen und Ausstellungen in USA und Asien der Klang der PMC Lautsprecher eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Als sich die Möglichkeit abzeichnete, den Vertrieb für Deutschland zu übernehmen, habe ich spontan entschieden, das machen wir!“

Gemeinsam mit Harald Feld (Bildmitte, Vertrieb) und Dave Frost (rechts im Bild, Export Business Development Manager bei PMC) soll deutschlandweit ein flächendeckendes Netz von Fachhändlern aufgebaut werden. Aktuell hat PMC Audio drei Produktserien mit insgesamt 14 Modellen am Start. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, so gibt es Kompakt- wie Standlautsprecher, aber auch einen Center und einen Sub.

Kontakt

Besser Distribution GmbH

Daimlerstraße 8

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246–30991-0

Web: https://www.pmc-speakers.com/