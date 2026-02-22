Für einige Wochen ist mit der PMC Fenestria einer der renommiertesten High-End-Lautsprecher Großbritanniens in Essen-Rüttenscheid zu Gast. Im Studio von Aura HiFi lässt sich das Flaggschiff unter kontrollierten Bedingungen und freilich in einer sorgfältig abgestimmter Kette erleben.

Schwer verliebt

Die Fenestria gilt als technologisches Aushängeschild des britischen Herstellers PMC und ist entsprechend selten in stationären Vorführungen zu erleben. Kein Wunder, wiegen die 170 Zentimeter großen Wonneproppen doch 80 Kilo pro Stück, auch der Paarpreis von knapp 90.000 Euro macht den Schallwandler zu einer exklusiven Angelegenheit.

Das Habitat

Darum ab nach Essen: Die PMC Fenestria ist dort temporär aufgebaut und vorführbereit. Der Lautsprecher wurde im Studio in eine passende High-End-Kette integriert und in einem ruhigen, akustisch kontrollierten Hörraum eingerichtet.

Mit gebotener Ruhe: individuelle Vorführungen

Hörtermine sind kurzfristig nach Absprache möglich, sowohl werktags als auch samstags. Besucherinnen und Besucher können auf Wunsch eigene Referenztracks mitbringen. Für die Vorführungen werden Zeitfenster von etwa 30 bis 60 Minuten reserviert, um eine konzentrierte und vorbereitete Präsentation zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Terminvereinbarungen erfolgen direkt über Aura HiFi in Essen-Rüttenscheid (siehe Kontaktdaten unten). Nehmen Sie gerne Kontakt auf!

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-246 709 30

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.shop/