Ausnahmeerscheinung in Essen: PMC Fenestria für begrenzte Zeit bei Aura HiFi zu hören
Clearaudio Concept Signature
PMC Fenestria bei Aura HiFi

Ausnahmeerscheinung in Essen: PMC Fenestria für begrenzte Zeit bei Aura HiFi zu hören

von | 22. Februar 2026

Für einige Wochen ist mit der PMC Fenestria einer der renommiertesten High-End-Lautsprecher Großbritanniens in Essen-Rüttenscheid zu Gast. Im Studio von Aura HiFi lässt sich das Flaggschiff unter kontrollierten Bedingungen und freilich in einer sorgfältig abgestimmter Kette erleben.

Schwer verliebt

Die Fenestria gilt als technologisches Aushängeschild des britischen Herstellers PMC und ist entsprechend selten in stationären Vorführungen zu erleben. Kein Wunder, wiegen die 170 Zentimeter großen Wonneproppen doch 80 Kilo pro Stück, auch der Paarpreis von knapp 90.000 Euro macht den Schallwandler zu einer exklusiven Angelegenheit.

Udo Besser bei der Aufstellung der PMC Fenestria

Unboxing ist schön, macht aber auch viel Arbeit: Udo Besser, der den deutschen Vertrieb besorgt, kommt hoffentlich nicht zu sehr ins Schwitzen

Das Habitat

Darum ab nach Essen: Die PMC Fenestria ist dort temporär aufgebaut und vorführbereit. Der Lautsprecher wurde im Studio in eine passende High-End-Kette integriert und in einem ruhigen, akustisch kontrollierten Hörraum eingerichtet.

PMC Fenestria bei Aura Hifi

Geschafft – so präsentiert sich der Ausnahmelautsprecher bei Aura Hifi

Mit gebotener Ruhe: individuelle Vorführungen

Hörtermine sind kurzfristig nach Absprache möglich, sowohl werktags als auch samstags. Besucherinnen und Besucher können auf Wunsch eigene Referenztracks mitbringen. Für die Vorführungen werden Zeitfenster von etwa 30 bis 60 Minuten reserviert, um eine konzentrierte und vorbereitete Präsentation zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Terminvereinbarungen erfolgen direkt über Aura HiFi in Essen-Rüttenscheid (siehe Kontaktdaten unten). Nehmen Sie gerne Kontakt auf!

Kontakt

Aura HiFi
Rüttenscheider Straße 176
45131 Essen
Deutschland

Telefon: +49(0)201-246 709 30
E-Mail: info@aura-hifi.de
Web: https://www.aura-hifi.shop/

