Plattenspieler Vulkkano TD20: Brücke zwischen High-Fidelity und "High-Erschwinglichkeit"

Die in Valencia beheimatete Audiomarke Vulkkano ist für ihre sympathisch bodennah gepreisten HiFi-Komponenten bekannt – und baut ihr analoges Portfolio weiter aus: Aktuell schicken die Spanier mit dem TD20 das neue „Flaggschiff“ ihrer Plattenspieler-Reihe ins Rennen. Positioniert über dem bekannten TD10, will der Neuzugang eine Brücke zwischen High-Fidelity und „High-Erschwinglichkeit“ schlagen. Laut Hersteller wurden dafür sämtliche Kernkomponenten mechanisch wie elektrisch überarbeitet, um ambitionierten Vinyl-Einsteigern ein akustisch sauberes Fundament zu bieten, ohne das Budget zu sprengen.

Upgrade für Nadel, Arm und Teller

Die gravierendste Änderung gegenüber dem TD 10 betrifft das vormontierte Tonabnehmersystem. Vulkkano setzt ab Werk nun auf das bewährte Audio-Technica VM95E. Der Allrounder verfügt über eine elliptisch geschliffene Nadel und ersetzt das einfachere AT3600L – was laut den Spaniern zu einem merklich breiteren Frequenzgang sowie minimierten Verzerrungen in den inneren Plattenrillen führt.

Um das System präzise zu führen, kommt ein steiferer Tonarm zum Einsatz, der erstmals in der Seriengeschichte eine feinfühlig justierbare Anti-Skating-Vorrichtung spendiert bekommt. Auch beim mechanischen Unterbau des Vulkkano TD20 hat der Rotstift pausiert: Eine Gummimatte löst die übliche Filzauflage ab und soll Resonanzen des neu gestalteten, masseoptimierten Aluminiumtellers wirkungsvoller bedämpfen.

Flexibler Anschluss dank zuschaltbarem Phono-Pre

Optisch ist der in Schwarz oder Holzoptik erhältliche Riemendreher auf die hauseigenen Aktivlautsprecher (wie die Modelle A5 ARC und A6 ARC) abgestimmt. Für maximale Konnektivität sorgt ein im Gehäuse integrierter Phono-Vorverstärker. Dieser lässt sich per rückseitigem Schalter aktivieren, um den TD20 direkt an Line-Eingänge von Aktivboxen oder Kompaktanlagen anzuschließen. Wer bereits einen hochwertigen externen Phono-Entzerrer oder einen klassischen Verstärker mit Phono-MM-Eingang besitzt, kann den internen Vorverstärker dank Bypass-Funktion aber auch links liegenlassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Plattenspieler Vulkkano TD20 ist ab sofort über die offizielle Website – aber auch zum Beispiel über Amazon – erhältlich, die Lieferung ist im Preis von 229,99 Euro bereits enthalten. Auch die bisher von uns getesteten Aktivlautsprecher von Vulkkano kosteten kaum über 200 Euro, verbrachten zwar keine Wunder, machten aber angesichts ihrer Preisklasse einen seriösen Job, schön, dass es solche budgetfreundlichen Einstiege ins Thema HiFi gibt.