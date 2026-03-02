Mit dem neuen SL-1500CS überträgt Technics seine Delta-Sigma-Drive-Technologie erstmals konsequent in eine niedrigere Preisklasse. Der neue Direkttriebler will präzise Motorsteuerung, bewährte 1500er-Architektur und hohen Bedienkomfort zu einem audiophilen Gesamtpaket vereinen.

Hat den exakten Dreh raus: die ΔΣ-Drive-Technologie

Der ΔΣ-Drive-Antrieb basiere, so erklärt Senior Product Manager Frank Balzuweit, auf hochentwickelten Signalverarbeitungstechniken, wie sie auch in volldigitalen Technics-Verstärkern zum Einsatz kämen. Ziel sei es, Motorvibrationen bis an die Grenzen der Messbarkeit zu reduzieren und die Rotationsgenauigkeit weiter zu erhöhen.

Der Technics-typische eisenkernlose Direktantriebsmotor des SL-1500CS mit Einzelrotor und Einzelstator gilt bereits konstruktionsbedingt als besonders vibrationsarm. In Verbindung mit der optimierten Sinuswellen-Ansteuerung des ΔΣ-Antriebs und einer digitalen Motorsteuerung inklusive präziser Geschwindigkeitserkennung soll eine hohe Drehstabilität resultieren – als Grundlage für ein klares und stabiles Klangbild. By the way: Wir konnten uns gerade beim Test des limitierten Technics SL-1200GME von der Ruhe, die das Klangbild solcher Konstruktionen auszustrahlen vermag, überzeugen.

Basisarbeit

Das mechanische Grundkonzept des Technics SL-1500CS orientiert sich am SL-1500C. Ein Aluminium-Druckgussgehäuse ist mit einem speziellen ABS-Glasfaser-Material verbunden und bildet eine zweischichtige, hochsteife Konstruktion. Gedämpfte Füße mit Feder-Gummi-Verbund sollen sowohl interne als auch von außen einwirkende Vibrationen wirksam reduzieren.

Auf der Spur

Der statisch ausbalancierte S-förmige Tonarm aus Aluminium ist kardanisch gelagert und mit hochpräzisen Lagern ausgestattet, die ein sehr geringes Losbrechmoment befördern. Dies soll ein exaktes und spurtreues Abtasten der Schallplatte gewährleisten.

Komfort

Wie das Vorgängermodell verfügt auch der Technics SL-1500CS über einen integrierten MM-Phono-Entzerrer, wodurch er direkt an Verstärker ohne Phono-Eingang angeschlossen werden kann. Alternativ steht natürlich ein klassischer Phono-Ausgang zur Verfügung. Serienmäßig wird der Plattenspieler mit einem Ortofon 2M Red ausgeliefert und ist damit sofort einsatzbereit. Ein automatischer Tonarmlift hebt den Arm am Plattenende an und reduziert so den Verschleiß von Nadel und Vinyl.

Look + Verpackung

Optisch präsentiert sich das Modell in einem neuen Metallic-Grau-Finish. Auch bei der Verpackung setzt Technics löblicherweise seit einiger Zeit auf Nachhaltigkeit: Statt Polystyrol kommt auch hier ein geformtes Kartonsystem zum Einsatz.

Preis und Verfügbarkeit

Der Plattenspieler Technics SL-1500CS ist ab März 2026 erhältlich. Der Preis: 1.199 Euro.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/