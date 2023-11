Plattenspieler Clearaudio Concept Signature

Nach über einem Jahrzehnt auf dem Markt und mehr als 20000 verkauften Exemplaren schickt Clearaudio sein Erfolgsmodell Concept in Rente – und führt eine verbesserte Neuauflage ein. Der neue Clearaudio Concept Signature soll einen noch besseren Klang bieten, und zwar ohne ein komplett neues Produkt zu sein. Man habe, so Clearaudio, Features ergänzt und Bestehendes besser gemacht.

Zwar stellt der Concept auch in der Signature-Version das Einstiegsprodukt bei Clearaudio dar, doch mit Blick auf den Gesamtmarkt kann man ihn durchaus als „Aufsteiger-Plattenspieler“ bezeichnen, der – so Clearaudio – dank einer sehr ausbaufähigen Basis auch anspruchsvolle Kunden und ambitionierte Hörer erreichen soll. Klanglich sei man mit dem Concept Signature schon sehr nahe am eigenen Performance-Modell, so Clearaudio.

Clearaudio Concept Signature – die technischen Neuerungen

Das liege an mehreren Verbesserungen, hauptsächlich aber an der neuen Motorsteuerung, die nun dank einer Tachowelle im Antrieb Feedback in Echtzeit verarbeiten und die Geschwindigkeit justieren könne – und an der aufwendigeren Motorentkopplung über Gummi-O-Ringe, die Mikrovibrationen des Motors vom Laufwerk entkoppele. Ähnliches kennt man schon vom Topmodell Clearaudio Reference Jubilee.

Ein digitaler „Encoder“ statt eines Schalters ist nun für die Geschwindigkeitssteuerung zuständig. 78 Umdrehungen sind nicht mehr verfügbar, dafür sollen die wesentlich gängigeren Geschwindigkeiten von 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute nochmals genauer und stabiler laufen. Dafür sorge nicht zuletzt die präzise werksseitige Kalibrierung, so Clearaudio. Ach ja, der runde Knopf lässt sich nicht nur zur Geschwindigkeitswahl drücken, sondern auch drehen. Das hat hier zwar keine Auswirkungen, soll aber in Zukunft beim Active-Modell (das im nächsten Jahr kommen soll) der Lautstärkeregelung dienen.

Eine weitere Neuerung: Unter einer Blechabdeckung im Boden des Chassis sitzt ein „Servicemodul“, bei dem Teile einfach ausgetauscht werden können, ohne dass der Plattenspieler auseinandergenommen werden muss. Auch die Elektronik des angesprochenen Clearaudio Concept Signature Active sitzt dann dort.

Geblieben sind die grundsätzliche Gestaltung, der Aluminium-Subteller, die Tellerachse sowie der Einsteiger-Tonarm, der auf den Namen Concept/Verify hört und ein für die Preisklasse sicherlich ungewöhnliches, praktisch reibungsfreies Magnetlager ins Feld führen kann.

Verfügbarkeit, Ausführungen und Preise

Der Clearaudio Concept Signature lässt sich ab sofort komplett in Schwarz, Silber-Schwarz oder mit schwarzer Platte und Dark- bzw. Light-Wood-Zarge ordern und startet im Paket mit dem Concept-Tonarm und dem Concept-MM-Tonabnehmer bei 2.500 Euro. Er lässt sich mit der maximal empfohlenen Ausstattung aber auch locker über 7.000 Euro treiben beziehungsweise nachträglich aufrüsten.

Clearaudio Concept Signature in Schwarz oder Silber: 1.381,58 Euro

Clearaudio Concept Signature in Dark oder Light Wood: 1.644,47 Euro

Clearaudio Concept/Verify-Tonarm: ab 1.000 Euro

Clearaudio Concept MM-Tonabnehmer: 250 Euro

Clearaudio Concept MC-Tonabnehmer: 950 Euro

Clearaudio Concept Signature MC-Tonabnehmer: 1.400 Euro

Kontakt

Clearaudio electronic GmbH

Spardorferstraße 150

91054 Erlangen



Telefon: +49(0)9131-40300100

E-Mail: info@clearaudio.de

Web: https://clearaudio.de/