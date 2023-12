Der TAD Audiovertrieb vermeldet eine neue Marke in seinem Vertriebsportfolio: Es handelt sich um den norwegischen Audiospezialisten Pinell of Norway mit Hauptsitz in Oslo: Hier werden bereits seit 2007 Radios und Musiksysteme entwickelt und designt.

Pinell of Norway: Produkte und Portfolio

Die Norweger warten aktuell mit acht Radios und Musiksystemen auf – vom einfachen tragbaren Mono-Radio bis hin zum ausgewachsenen stationären All-in-One-Stereo-System mit CD-Spieler. Alle Pinell-Modelle sind Bluetooth-fähig, ansonsten unterscheiden sie sich durch Größe, Treiberbestückung, Verstärkerleistung sowie unterschiedliche Streaming-Optionen.

Die Preispalette reicht von 99 Euro – für das Einsteigermodell Pinell Super Sound 001 – bis hoch zu 649 Euro für das Flaggschiff Pinell Super Sound 701, welches oben im Aufmacherbild zu sehen ist. Es kommt mit Slot-In-CD-Laufwerk, fünf Lautsprechern für den Stereobetrieb sowie zahlreichen Streaming-Optionen, eine externe Hochpegelquelle kann über den Cinch-Eingang ebenfalls angekabelt werden.

Alle Pinell-Radios und -Musiksysteme sind ab sofort hierzulande über den TAD Audiovertrieb erhältlich.

