High-End-Transfer für Analog-Fans: Vertere launcht Phonovorstufe PHONO-1 LX

Die britische Analog-Marke Vertere lässt die Früchte ihrer aufwändigen Entwicklungsprojekte in erschwinglichere Gefilde durchsickern. Mit der PHONO-1 LX präsentiert das Unternehmen den offiziellen Nachfolger der beliebten PHONO-1 L. Die Schaltung profitiert laut Hersteller maßgeblich von den Erkenntnissen, die bei der Konstruktion des fünfstellig gepreisten Referenz-Modells CALON gewonnen wurden.

Doppelte Drossel-Filterung und vergoldete Platine

Um das feine Signal von MM- und MC-Tonabnehmern vor Störeinflüssen zu schützen, haben die britischen Entwickler die Stromversorgung grundlegend überarbeitet. Eine neu integrierte Drosselspule direkt am Netzeingang sowie eine zweite Filterstufe hinter dem Transformator sollen hochfrequente Netzstörungen abfangen, bevor sie die Gleichstromversorgung der empfindlichen Phono-Schaltkreise beeinträchtigen können. Die laut Hersteller komplett neu entworfene Platine setzt auf eine hochwertige Vergoldung, die besonders langzeitstabile Lötverbindungen und optimale elektrische Kontakte gewährleisten soll.

Anpassungsfähig mit Mäuseklavier

Anschlussseitig bleibt die Vorstufe flexibel: Über „Mäuseklaviere“ (DIP-Schalter) lässt sich die PHONO-1 LX mit zwölf Gain-Stufen (40 bis 63 dB) sowie zahlreichen Impedanz- und Kapazitätswerten extrem fein auf fast jeden Abtaster am Markt anpassen. Der überarbeitete Masseschalter fällt nun robuster aus als beim Vorgänger; er erlaubt das unkomplizierte Umschalten zwischen „Earth Lift“ und „Earth Connection“, um Brummschleifen zu unterbinden.

Nahtloser Look ohne sichtbare Schrauben

Auch optisch legt die LX-Variante zu: Das Gehäuse verzichtet an der Oberseite komplett auf sichtbare Befestigungsschrauben und zeigt sich mit einem fein strukturierten Deckel. Eine neue blau-grüne Status-LED passt die Vorstufe visuell an die aktuelle Designsprache anderer Vertere-Komponenten an. Die Frontplatte ist wahlweise in schwarzem Acryl, Schwarz matt, Silber oder im markant leuchtenden Orange erhältlich.

Upgrades?

Fair für Bestandskunden: Vertere kündigt zeitgleich ein spezielles Upgrade-Programm an, über das Besitzer des Vorgängermodells PHONO-1 L auf die neuere Technik aufrüsten können.

Verfügbarkeit und Preis

Die Phonovorstufe Vertere PHONO-1 LX ist ab sofort für 1.998 Euro erhältlich. Erwähnenswert aus unserer Sicht: Per Online-Registrierung direkt beim Hersteller gewährt Vertere eine erweiterte Garantie von zehn (!) Jahren.