Das umtriebige Phonosophie-Team rund um Ingo Hansen kündigt einen spannenden Termin für Kurzentschlossene an: Am kommenden Wochenende findet ein Workshop bei Raum & Klang in Chemnitz statt. Wie so oft bei Phonosophie-Veranstaltungen gibt es nicht nur Produktpräsentationen, sondern auch Live-Musik zu erleben.

Vom Phonopre bis zum Lautsprecherkabel

Wie immer, wenn Ingo Hansen aktiv wird, ist eine spannende und unterhaltsame Mischung aus Technik und Musik zu erwarten. Freuen Sie sich auf eine Live-Vorführung des hauseigenen Phonovorverstärkers „PhonoPre One“, zu hören am Thorens TD 1500, der sowohl mit dem Original-Tonabnehmer Ortofon 2M Bronze als auch mit einer getunten Variante in den Ring steigt.

Vorgeführt werden zudem die Feinsicherungen Evolution II sowie das Phonosophie-Lautsprecherkabel LS4, das wir bei fairaudio bereits ausgiebig testen durften (Testbericht).

Tuning mit Lizenz

Wer mag, kann überdies Geräte anderer Hersteller erleben, die Phonosophie mit offizieller Lizenz tunen darf. Aktuell sind das neben dem oben erwähnten Phono-Setup beispielsweise auch Verstärker, CD- und SACD-Spieler von Marantz. Geheimtipp der Veranstaltung ist der Bluetooth-Receiver Audio Engine PH-B1, der in der getunten Version highfidelen Sound zum Schnäppchenpreis bieten soll, so die Hamburger.

Blues mit Wolfgang Bernreuther

Wer die Vorführungen von Phonosophie schon einmal erlebt hat, der weiß: Selbstverständlich wird Ingo Hansen wieder in der ihm eigenen unnachahmlichen Art seine Aktivator-Technologie präsentieren – und Livemusik gibt’s ebenfalls: Der Gitarrist und Sänger Wolfgang Bernreuther wird einen authentischen Blues darbieten. Seine Auftritte sind geplant für Freitag ab 18:30 Uhr und Samstag jeweils um 11 und 14 Uhr.

Wann?

Freitag, 14.03.2025, 12 – 20 Uhr

Samstag, 15.03.2025, 10 – 16 Uhr

Wo?

Raum & Klang

Hartmannstraße 3A | 09111 Chemnitz

Web: https://raum-und-klang.de/

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/