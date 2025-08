Mit einer neuen Plattentellermatte aus Leder erweitert der unermüdliche Ingo Hansen das Phonosophie-Zubehörsortiment. Das Produkt kombiniert klassische Materialien mit der hauseigenen Aktivator-Technologie. Ziel der Entwicklung war es, die oftmals unterschätzte akustische Rolle einer Plattentellermatte neu zu definieren. Dabei gehe es nicht nur um die Dämpfung der durch die Abtastung entstehenden Resonanzen in der Schallplatte selbst, sondern auch um die Kontrolle des Plattentellers als Quelle mechanischer Schwingungen.

Phonosophie-Plattentellermatte – nicht zu viel, nicht zu wenig

Laut Phonosophie ist eine zu starke Dämpfung ebenso problematisch wie eine zu schwache: Wird zu stark gedämpft, verliert die Musik an Lebendigkeit und Raumdarstellung. Die neue Matte besteht daher aus besonders feinem, anilingefärbtem Rindsleder deutscher Herkunft, das in Deutschland verarbeitet wird. Ihre faserige Unterseite optimiert die Dämpfungseigenschaften gegenüber dem Plattenteller.

Leder und Laser

Das Material ist zudem antistatisch, wodurch Knistergeräusche reduziert und das Haften der Matte an der Schallplatte vermieden werden. Die Verarbeitung mit einem filigranen Laserschnittmuster ermöglicht eine punktuelle Auflage und ein geringes Gewicht von rund 30 bis 34 Gramm. Mit einer Dicke von lediglich 1,5 bis 2 Millimetern soll die Matte in vielen Fällen ohne weitere Anpassungen an Tonarm oder Subchassis einsetzbar sein.

Aktivator-Technologie

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration der sogenannten „Aktivator-Technologie“. Phonosophie spricht in diesem Zusammenhang von einer „Klangoptimierung durch Feldharmonisierung“, die sich nicht allein auf das Plattenspieler-Chassis beschränke, sondern auch auf dessen unmittelbares Umfeld wirke.

Ungewöhnlich mutet die angegebene „Einspielzeit“ der Matte an. Diese soll rund eine Woche dauern, in der sich die Aktivator-Technologie auf das jeweilige HiFi-System und die Raumumgebung einstellen müsse. In dieser Phase könne das Klangbild zunächst „hart“ und wenig losgelöst wirken – ein Zustand, der sich mit der Zeit normalisiere. Im Idealfall soll die Musik nach vollständiger Einspielzeit einen offenen, dynamischen und räumlich glaubwürdigen Charakter entwickeln, wie man ihn laut Phonosophie sonst nur von Live-Darbietungen kennt. Denn diese sind – das wissen Phonosophie-Fans – für Ingo Hansen stets der Maßstab für Musikwiedergabe.

Der Preis der neuen Phonosophie-Plattentellermatte beträgt 370 Euro.

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/