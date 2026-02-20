Wein und Fyne: Phonosophie in Deidesheim

Ingo Hansen und sein Team sind immer wieder für Überraschungen gut. Die unermüdlichen Hanseaten laden nun zu einem ganz besonderen Event ein, bei dem es nicht nur um audiophile Lustbarkeiten geht, sondern noch dazu alle Freundinnen und Freunde edler Tropfen auf ihre Kosten kommen: zur Phonosophie-Präsentation im Weingut von Winning – im Rebensaftparadies Deidesheim.

Deutsche Weine, schottische Lautsprecher

Erstmals führt Ingo Hansen seine zahlreichen Produkte und Tuning-Maßnahmen (in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Fachhändler „MT Hifi Tonstudio“ aus Neustadt) an Lautsprechern von Fyne Audio vor. Im Zentrum steht die Fyne Audio F703, eine Standbox mit dem typischen Koaxialsystem, dem allerdings noch ein weiterer Tieftöner zur Seite gestellt wurde.

Tuning mit Lizenz

Erleben Sie Geräte anderer Hersteller, die Phonosophie mit offizieller Lizenz tunen darf. Aktuell sind das Plattenspieler von Thorens wie der TD 1500, aber auch Verstärker, CD- und SACD-Spieler von Marantz. Geheimtipp der Veranstaltung ist inzwischen traditionsgemäß der Bluetooth-Receiver Audio Engine PH-B1, der in der getunten Version highfidelen Sound zum Schnäppchenpreis bieten soll – so die Hamburger.

Weitere audiophile Exponate sind die Phonosophie-Plattentellermatte, Feinsicherungen, der Phonopre One und das Lautsprecherkabel LS4. Und – logo! – natürlich dürfen auch die Netzfilter und Aktivator-Produkte nicht fehlen, die Ingo Hansen bekannt und berühmt gemacht haben.

Edle Tropfen als Schmiermittel

Damit die Musikdarbietungen noch besser flutschen, dürfen Sie sich während der Veranstaltung an edlen Weinen aus dem Weingut von Winning laben. Mit frisch genetzter Kehle macht Hifi bekanntlich noch mehr Freude …

Wann?

Samstag, 28.02.2025, 11 – 18 Uhr

Sonntag, 01.03.2025, 11 – 17 Uhr

Wo?

Weingut von Winning

Weinstr. 10 | 67146 Deidesheim

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/