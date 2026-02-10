Phonosophie-Hausmesse im Februar 2026

Die Norddeutschen HiFi-Tage (NDHT) am ersten Februar-Wochenende sind gerade erst vorbei, aber es gibt auch in diesem Jahr mal wieder Nachschlag – zumindest für diejenigen, die sich noch einmal in Ruhe die Produkte und Vorführungen von Phonosophie zu Gemüte führen möchten. Freuen Sie sich auf eine „Nachspielzeit“ in den vier Studios, die Phonosophie am Stammsitz zu bieten hat!

Wegen Überfüllung neu eröffnet

Wie das Team von Ingo Hansen berichtet, waren die Phonosophie-Vorführungen auf den NDHT 2026 so beliebt, dass nicht jeder die Gelegenheit hatte, den Vorträgen beizuwohnen. Aus diesem Grund hat man sich bei Phonosophie dazu entschlossen, eine kleine Hausmesse in den eigenen Hamburger Räumlichkeiten als Nachklapp zu organisieren.

Unterhaltsame Mischung

Wie immer, wenn Ingo Hansen aktiv wird, gibt es eine spannende und unterhaltsame Mischung aus Technik und Musik. Freuen Sie sich auf eine Livevorführung des hauseigenen Phonovorverstärkers „Phonopre One“, zu hören am Thorens TD 1500, der sowohl mit dem Original-Tonabnehmer Ortofon 2M Bronze als auch mit einer getunten Variante in den Ring steigt.

Weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung sind die Feinsicherungen Evolution II sowie das Lautsprecherkabel Phonosophie LS4, über das wir bereits berichteten.

Premiere: Avantgarde Acoustic

Erstmals war auf den NDHT 2026 der Lautsprecherhersteller Avantgarde Acoustic mit von der Partie. Präsentiert wurde das Modell DUO SD, ein semiaktiver Hornlautsprecher der Extraklasse. Der im deutlich fünfstelligen Preisbereich angesiedelte Schallwandler bietet laut Datenblatt einen Wirkungsgrad von 107 dB/W/m. Wer’s verpasst hat, der kann jetzt auf der Phonosophie-Hausmesse ein dynamisches Musikerlebnis erwarten.

Tuning mit Lizenz

Wer mag, kann überdies Geräte anderer Hersteller erleben, die Phonosophie mit offizieller Lizenz tunen darf. Aktuell sind das neben dem oben erwähnten Phono-Setup beispielsweise auch Verstärker, CD- und SACD-Spieler von Marantz. Geheimtipp der Veranstaltung ist der Bluetooth-Receiver Audio Engine PH-B1, der in der getunten Version highfidelen Sound zum Schnäppchenpreis bieten soll, so die Hamburger.

Wer die Vorführungen von Phonosophie schon einmal erlebt hat, der weiß: Selbstverständlich wird Ingo Hansen wieder seine Aktivator-Technologie in der ihm eigenen, unnachahmlichen Art präsentieren. Wir wünschen viel Vergnügen!

Wann?

Freitag, 13.02.2026, 12 – 20 Uhr

Samstag, 14.02.2026, 10 – 15 Uhr

PS: Hier geht es zum Messebericht der Norddeutschen HiFi-Tage 2026.

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/