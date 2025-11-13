Manchmal ist dieser Mann uns fast schon etwas unheimlich: Ingo Hansen, Mastermind hinter dem Hamburger Unternehmen Phonosophie. Wir haben nachgezählt: Die Hausmesse am 21. und 22. November ist in diesem Jahr die neunte (!) Veranstaltung, bei der Hansen die Phonosophie-Produkte persönlich vorführt. Und wer jemals dabei war, der weiß: Das wird unterhaltsam!

Heimspiel in Hamburg: Was wird geboten?

Im Zentrum der Hausmesse stehen Produkte und Neuheiten aus dem Phonosophie-Programm, die zum Teil erstmals öffentlich vorgeführt werden. Mit dabei ist das Lautsprecherkabel LS4 – ein alter Bekannter – in der aufwendig aktivierten Maximal-Konfiguration – mit drei integrierten Kabelaktivatoren ein womöglich besonders prägendes Beispiel für das Potenzial der Phonosophie-Aktivator-Technologie.

Auch der getunte Bluetooth-Receiver Audioengine B1 soll eindrucksvoll demonstrieren, dass kabelloses Musikstreaming in echter High-End-Qualität möglich ist: Besucher können ihr eigenes Smartphone koppeln und ihre Lieblingsmusik auf Referenzniveau hören.

Noch recht neu im Programm ist außerdem eine Ledermatte für Plattenspieler, die mit ihrer Kombination aus hochwertigem Material, antistatischer Wirkung und integrierter Aktivator-Technologie die Abtastung verbessert und dem Klangbild mehr Präzision und Dynamik verleihen soll. Auch der Phonovorverstärker Phonopreone zeigt sich als spielfreudiger Klanglieferant mit hohem Anpassungspotenzial – ideal für MM- und MC-Systeme.

Workshops und Demonstrationen mit Ingo Hansen

Ingo Hansen selbst demonstriert während der Hausmesse in mehreren Workshops die Wirkung von Klangoptimierungs-Komponenten wie den Phonosophie-Controlboards und erklärt die Bedeutung der Aktivatortechnologie für das Musikerlebnis. Ergänzt wird das Programm durch weitere Produktpräsentationen – etwa den feinversilberten Evolution II-Gerätesicherungen, die als scheinbar kleines Detail große Wirkung auf die Klangqualität haben können.

Musik live und direkt – mit Wolfgang Bernreuther

Für musikalische Gänsehautmomente sorgt der bekannte Blues-Gitarrist Wolfgang Bernreuther, der am Freitag um 16:00 und 18:00 Uhr sowie am Samstag um 12:00 und 14:00 Uhr live spielen wird. Im Anschluss können handsignierte CDs und Schallplatten erworben werden – eine schöne Gelegenheit, Musik nicht nur zu hören, sondern auch mit nach Hause zu nehmen.

Wer verstehen möchte, wie Klang bisweilen auf unorthodoxen Wegen spürbar verbessert werden kann, findet an diesen beiden Tagen in Hamburg eine lebendige Plattform voller Inspiration und Austausch. Das Phonosophie-Team freut sich auf alle Gäste – zum gemeinsamen Hören, Diskutieren und Staunen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wann?

Freitag, 21. November 2025: 14:00–19:00 Uhr

Samstag, 22. November 2025: 10:00–16:00 Uhr

Wo?

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204 | 22547 Hamburg

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/