Phonosophie auf den Süddeutschen HiFi-Tagen

Am ersten Septemberwochenende finden die Süddeutschen HiFi-Tage in Stuttgart statt. Ingo Hansen und das Team von Phonosophie sind natürlich ebenfalls vor Ort. Und kündigen – ähnlich wie zuvor auf den Norddeutschen Hifi-Tagen – ein abwechslungsreiches Programm für alle Tuning-Interessierten und Musikliebhaber an.

Phonosophie bei den Süddeutschen HiFi-Tagen: Programm und Vorführungen

Sie finden Ingo Hansen und Team im 1. Obergeschoss des Veranstaltungsortes – und zwar im Raum „Cezanne“. Neben den laufenden Vorführungen der Phonosophie-Tools und -Geräte wird es jeweils um 11 und 14 Uhr einen Workshop zum Thema Optimierung der eigenen Stereoanlage geben.

Hier berät Hansen alle diejenigen, die den Sound ihrer Anlage verbessern möchten, und führt die Phonosophie-Produkte persönlich vor. Wer Ingo Hansen kennt, der weiß, dass er sich auf eine kurzweilige Veranstaltung freuen darf. Am Ende des Workshops erhält jeder Anwesende ein Tuningprodukt geschenkt, um das erworbene Wissen am eigenen HiFi-System anzuwenden.

Livekonzerte

Außerdem gibt es vier Blueskonzerte mit Wolfang Bernreuther. Er präsentiert Ausschnitte aus seinem neuen, demnächst erscheinenden Album „Still A Fool“. Und zwar jeweils am Samstag und am Sonntag um 13 und 15 Uhr.

Der Eintritt zu den Süddeutschen HiFi-Tagen ist frei.

Wann?

Samstag, 03. September 2022, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 04. September 2022, 10 – 16 Uhr

Wo?

Holiday Inn Stuttgart

Mittlerer Pfad 25 – 27 | 70499 Stuttgart

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de